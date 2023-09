iPhone 11 is goedkoper dan ooit: nu voor minder dan 400 (!) euro

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn er weer. Dat betekent dat je flink wat Apple-producten met veel voordeel in huis haalt. De iPhone 11 is nu bijvoorbeeld goedkoper dan ooit, en wij vertellen je er alles over.

Bizarre Belsimpel Dagen zijn terug

Belsimpel weer fijne deals voor je klaarstaan! De Bizarre Belsimpel Dagen zijn er namelijk weer. Apple-liefhebbers kunnen hun hart ophalen, want er zijn ook een aantal deals voor producten van ons favoriete merk. En er is zelfs iets opmerkelijks aan de hand, want de iPhone 11 is nu goedkoper dan ooit.

De acties zijn alleen geldig tot en met 1 oktober. Zijn de producten die je op het oog hebt niet meer op voorraad? Dan heb je helaas pech. Wees er dus snel bij.

iPhone 11: haal hem voor minder dan 400 euro

Hoewel de iPhone 11 al een poosje geleden op de markt kwam – in 2019 – kan hij nog prima een poosje mee. Dat komt door de A13 Bionic-chip die in het toestel ligt. Natuurlijk is hij niet zo krachtig als de meest recente toestellen, zoals de iPhone 14 of 15. Toch kan hij vrijwel alle taken goed aan.

Je foto’s maak je met de hoofdcamera van 12 megapixel, maar je hebt ook de beschikking over een ultragroothoeklens. Daarmee til je je kiekjes naar een hoger niveau. Ook is er natuurlijk een voorcamera voor de nodige selfies.

De iPhone 11 doet niet zo gek veel onder voor zijn nieuwere broers, maar hij is wel honderden euro’s goedkoper. Daardoor heeft-ie een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Kies de kleur die bij je past, want er is keuze uit zwart, groen, geel, paars, rood en wit. Bovendien zijn er verschillende geheugenvarianten: 64GB, 128GB en 256GB.

Je haalt hem nu wel heel voordelig in huis. Dankzij de Bizarre Belsimpel Dagen is de iPhone 11 nu voor minder dan 400 euro te verkrijgen. Sluit direct bij je bestelling een abonnement van Ben af met 15GB aan data en je betaalt 398 euro voor het toestel. Gebruik je meer data dan dat, dan bespaar je nog meer.

Nog meer Bizarre deals

Liever een nieuwer model? Gelukkig zijn ook de iPhone 14 en 14 Pro goedkoper te verkrijgen bij Belsimpel tijdens de Bizarre Dagen. Zo is de iPhone 14 Pro met een KPN-abonnement met wel 252 euro voordeel te halen.

Ook zijn er verschillende Apple Watches met fijne deals. Geen nieuw apparaat nodig, maar is je abonnement wel bijna afgelopen? Dan zijn er toffe sim only-aanbiedingen waar je cadeaus bij krijgt.