iPhone 11 is goedkoper dan ooit: dit is nu de prijs

Hij is niet meer de jongste, maar behoort tot de populairste smartphones van het moment: de iPhone 11. Dat komt ongetwijfeld ook door de prijs. Die is nu gezakt onder de 600 euro.

iPhone 11: goedkoper dan ooit

Dat de iPhone 11 anno 2022 nog steeds een erg interessante iPhone is, schreven we onlangs in onze iPhone 11 review-update. De telefoon doet niet zo gek veel onder voor zijn nieuwere broers, maar is honderden euro’s goedkoper dan de iPhone 12 en iPhone 13.

De iPhone 11 (verschenen in september 2019) is dan ook een toestel met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De dubbele camera met groothoeklens en ultragroothoeklens is ook anno 2022 nog uitstekend. Bovendien heeft het toestel een Nachtmodus, waarmee je ook in de avonduren verrassend goede foto’s schiet.

iPhone 11 aanbiedingen los toestel

Voor het instapmodel van de iPhone 11 moest je na de lancering 809 euro neertellen. Inmiddels is de prijs onder de grens van 600 euro gedoken. Bij Belsimpel en Amazon is de iPhone 11 op het moment van schrijven het goedkoopst: 571 euro. Ook bij Bol.com haal je het toestel voordelig in huis, waar je 585 euro betaalt.

Dit zijn op dit moment de beste iPhone 11 aanbiedingen voor een los toestel:

iPhone 11 aanbiedingen abonnement

In combinatie met een abonnement wordt de iPhone 11 zelfs nóg goedkoper. Je haalt hem al voor 384 euro (!) in huis met een abonnement bij KPN of Vodafone via GSMweb. Bij T-Mobile krijg je hem voor 468 euro via Belsimpel, Tele2 vraagt er nog 480 euro voor, ook via Belsimpel. Met abo is de iPhone 11 dus goedkoper dan een losse iPhone SE 2020. Die heeft grotendeels dezelfde hardware, maar een kleiner scherm, een gedateerd uiterlijk en geen dubbele camera!

Meer deals vind je in onze iPhone 11 prijsvergelijker. Daar kun je ook filteren op de kleur: de iPhone 11 is er in het geel, groen, paars, rood, wit en zwart. Ook is er aan te geven welke opslagcapaciteit je wilt: 64, 128 of 256 GB.

Fluctueren

Houd er rekening mee met dat de prijzen regelmatig fluctueren. Het kan dus zijn dat de bedragen die we hierboven noemen inmiddels zijn gewijzigd.