De beste iPad-aanbiedingen (en handige tips) voor studenten

In september start het nieuwe schooljaar. Ben je op zoek naar een apparaat dat zowel een notitieblok als een laptop vervangt? Dan is de Apple iPad de perfecte keuze. iPhoned toont je de beste iPad-aanbiedingen en legt de verschillen tussen de modellen uit.

Een iPad tijdens je studie

De iPad is de ultieme Apple-tablet. Met zijn grote aanraakscherm en draagbaarheid is hij ideaal voor het bijhouden van meerdere colleges op een dag. Je kunt hem gebruiken voor het kijken van video’s, surfen op het internet, het bewerken van documenten, en het maken van notities.

Hieronder hebben we de beste iPads voor je studie op een rij gezet. Of je nu een budgetvriendelijke iPad zoekt of een compacte variant die je gemakkelijk mee kunt nemen naar je colleges, er is voor ieder wat wils. Op zoek naar de beste deal? Goed nieuws! We hebben de beste aanbiedingen voor elke iPad voor je verzameld.

#1. Voor de creatieveling: iPad Pro 2024

Pluspunten Snelste iPad van dit moment

Snelste iPad van dit moment Vernieuwd design Minpunten Aan de prijzige kant

Aan de prijzige kant Geen ondersteuning Apple Pencil 2

Het allerbeste

Apple heeft nieuwe camerafuncties onthuld voor de iPad Pro 2024. De tablet beschikt aan de achterkant over een 12-megapixelcamera, die we al van de vorige generatie kennen. Een opvallende wijziging is de positie van de frontcamera, die nu voor het eerst aan de lange zijde van het toestel is geplaatst. In landschapsmodus bevindt de camera zich dus precies in het midden van de bovenrand.

De iPad Pro 2024 is momenteel het enige Apple-apparaat dat de M4-chip gebruikt. Volgens Apple is deze chip 1,5 keer sneller dan de M2-chip. Terwijl de iPad Pro 2022 nog met de M2-chip werd geleverd, werd toen al opgemerkt dat zoveel kracht voor een tablet misschien overbodig was. Met de introductie van de nieuwe Pro, uitgerust met de M4-chip, heeft Apple echter opnieuw de lat hoger gelegd.

Tekenen als een Pro

Als je studie voornamelijk draait om het maken en bewerken van grafische content met zware programma’s zoals Final Cut Pro of Adobe Illustrator, dan is deze iPad zeker een aanrader. De adviesprijs van deze iPad is 1219 euro, wat zeker aan de prijze kant is. Maar niet getreurd, je haalt hem nu al een stuk voordeliger in huis. Hieronder vind je de beste prijzen voor dit model.

#2. Beste instapmodel: iPad 2022

Pluspunten Ondersteunt Apple Pencil 1e generatie

Ondersteunt Apple Pencil 1e generatie Groter scherm Minpunten Weinig verbeteringen

Betaalbaar en verbeterde camera

Deze nieuwste versie van de standaard iPad komt met een iets groter 10,5-inch scherm en USB-C ondersteuning. Het ontwerp heeft een frisse update gekregen. Aan de binnenkant van de tablet vind je de krachtige A14 Bionic-chip en, voor de 5G-compatibele modellen, supersnelle 5G-connectiviteit.

De iPad 2022 heeft een upgrade gekregen met een vernieuwde 12-megapixel frontcamera die nu Center Stage ondersteunt. Aan de achterkant beschikt de iPad 2022 over een verbeterde 12MP camera die foto’s in hoge resolutie maakt en 4K-video’s kan opnemen. Hieronder vind je een overzicht van de beste prijzen voor de iPad mini.

#3. Meest compact: iPad Mini 2021

Pluspunten De kleinste iPad

De kleinste iPad Supersnelle A15-chip Minpunten Te klein om op te tekenen

Compact en vernieuwd

Ben je veel onderweg met het openbaar vervoer en zoek je een compacte tablet die makkelijk mee te nemen is? Dan is de iPad Mini de beste keus! Deze iPad mini is volledig vernieuwd. De thuisknop is verdwenen en Touch ID is nu geïntegreerd in de aan/uit-knop, net als bij de iPad Air. De Lightning-poort is vervangen door een USB-C-poort.

De camera van de iPad mini 2021 is flink verbeterd; aan de achterkant is nu een 12-megapixelcamera te vinden. Daarnaast is de iPad mini uitgerust met de razendsnelle A15 Bionic-chip, biedt hij 5G-ondersteuning, en is hij compatibel met de tweede generatie Apple Pencil. Hieronder hebben we de beste prijzen voor de iPad mini voor je op een rij gezet.

#4. Beste all-rounder: iPad Air 2022

Pluspunten M1-chip

M1-chip Pro genoeg voor de meeste gebruikers Minpunten 64GB standaardopslag (aan de krappe kant)

64GB standaardopslag (aan de krappe kant) Geen ProMotion

Zorgeloos multi-tasken & lange batterijduur

De iPad Air 2022 beschikt over een 10,9-inch LCD-scherm en een vingerafdrukscanner met Touch ID, geïntegreerd in de aan/uit-knop. De belangrijkste verbeteringen in dit nieuwe model zijn met name te vinden in de processor. Met de M1-chip, die eerder werd geïntroduceerd in de iPad Pro 2021, is de iPad Air 2022 nog sneller en krachtiger geworden. Handig voor wanneer je moet multi-tasken tijdens je colleges!

Dankzij de meegeleverde 20W-oplader gaat het opladen behoorlijk snel; binnen enkele uren is de iPad weer volledig opgeladen. Met een volledig opgeladen accu kun je op de iPad Air 2022 gemiddeld tot ongeveer 10 uur lang van je favoriete films en series genieten. We hebben de beste iPad Air 2022 aanbiedingen hieronder voor je op een rij gezet. Heb je liever het nieuwste model? Kijk dan zeker even naar de iPad Air 2024.

Overal bereikbaar met een Cellular iPad

Als je kiest voor een model met Wi-Fi + Cellular, kun je een mobiel data-abonnement afsluiten. Hierdoor blijf je altijd verbonden met internet, zelfs als er geen Wi-Fi-netwerk beschikbaar is. Dit is vooral handig als je aan je colleges wilt werken en tijdelijk geen internetverbinding hebt.

Voor mobiele verbinding heb je een simkaart en een mobiel data-abonnement nodig. Deze Cellular-modellen zijn verkrijgbaar bij providers zoals KPN, Odido en Belsimpel. Op zoek naar de beste iPad-aanbiedingen voor deze Cellular modellen? Neem dan een kijkje in het aanbod hieronder!

De beste accessoires voor jouw nieuwe iPad

Met de Apple Pencil kun je overal notities maken. Er zijn vier varianten beschikbaar: de Apple Pencil 1e generatie, de Apple Pencil 2e generatie, de Apple Pencil met USB-C aansluiting en de Apple Pencil Pro. Let op: de Apple Pencil Pro is uitsluitend compatibel met de iPad Pro 2024 en de iPad Air 2024.