Koopadvies: de beste iPad voor studenten onder de 650 euro

Ben je op zoek naar een nieuwe iPad voor je studie? Lees dan snel dit koopadvies 2022, want we vertellen je welke iPad je moet kopen om te studeren!

Koopadvies 2022: studie-iPad voor onder de 650 euro

De meeste iPads zijn vrij prijzig. Tóch hebben we twee iPads gevonden waarmee jij prima kan studeren en niet de hoofdprijs hoeft te betalen. De een is aan de prijzige kant, maar kan zich dan ook meten met de meeste laptops. De andere is voor de ietwat arme student (bijna een contaminatie), en houdt dus rekening met een beperkt budget.

In dit koopadvies van 2022 lees je alles over de beste iPad’s voor studenten om te studeren. Want een studie halen zonder laptop of iPad kan helaas niet meer in deze tijd. Lees snel verder voor de beste studie-iPad!

Beste iPad voor studenten: iPad Air 2022

De iPad Air 2022 komt dit jaar in een oud jasje, maar wel met een nieuwe processor. De iPad Air heeft nu de M1-chip. Deze chip vinden we ook in een MacBook Air. Daarom is deze iPad uitermate geschikt voor elke type student. Hoef je enkel teksten te tikken? Dan is deze iPad meer dan genoeg door de krachtige M1-chip.

Ook zwaardere taken als het maken van een video in iMovie (voor de marketing-communicatiestudenten onder ons) doet de iPad Air wat je van hem vraagt. Daarnaast is het fijne aan de iPad Air 2022 dat deze met gemak in je tas past. Sterker nog: laat die oude laaghangende EastPack van je middelbare school maar thuis. Deze iPad past zelfs in je stijlvolle handtas!

Apple heeft de selfiecamera van de iPad Air 2022 veel aandacht gegeven. Dat betekent dat de Air ook over dezelfde nieuwe camera-functies beschikt als bijvoorbeeld een MacBook. Denk hierbij aan Middelpunt in FaceTime of Zoom. Deze functie zorgt ervoor dat je altijd in het midden van het beeld bent. Ideaal voor de thuiscolleges!

De nieuwe iPadOS 16 zet vol in op multitasking. Een belangrijke toevoeging is Stage Manager. Deze functie zorgt ervoor dat je tijdens het werken op één app kunt focussen. Dit programma blijft in focus terwijl andere apps iets buiten beeld (aan de linkerkant van het scherm) worden bewaard. Dit is ideaal voor de studenten die graag een iPad willen gebruiken tijdens het studeren én daarmee goed willen multitasken.

Deze functie is helaas alleen beschikbaar iPads met een M1-chip. Momenteel gaat het om de iPad Pro 2021 en deze iPad Air 2022. Eerstgenoemde is peperduur. De iPad Air 2022 is daarom de beste deal voor als studie-iPad onder de 650 euro. Check snel de onderstaande vergelijker voor de beste deal!

Apple iPad Air 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 652,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 678,99 Bekijk beste prijs

Dé budget-iPad om mee te studeren: iPad 2021

Laten we eerlijk wezen; studenten hebben het vrijwel nooit breed. Vandaar dat we in dit koopadvies ook de beste budget-iPad benoemen: de iPad 2021. Deze iPad bezit helaas niet over het nieuwe Stage Manager, maar is desalniettemin prima apparatuur voor je studie.

Het fijne aan deze iPad is de prijs. Voor slechts 350 euro haal je deze iPad al in huis en kan je eeuwig meetikken met je hoogleraar. Daarnaast biedt deze iPad ook een verbeterde camera met Middelpunt. Je docent kan je dus prima zien tijdens online presentatie. Daarnaast bied het 10,2-inch Retina-display een goeie ervaring voor alle online colleges.

Bovendien bied deze iPad 2021 ondersteuning voor de eerste generatie Apple Pencil. Je kan dus ook enorm mooi tekenen (of droedelen) op deze iPad. Ben je op zoek naar een goedkope iPad voor je studie om mee te studeren? Dan is de iPad 2021 wellicht iets voor jou. Check snel de onderstaande deal voor de beste prijs!

Apple iPad 2021 prijzen vergelijken Nieuw € 354,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 359,- Bekijk beste prijs

iPad-accessoires om studeren makkelijker te maken

Magic Keyboard van Apple voor je iPad Air 2022

Met alleen iPad kom je al een heel eind. Wil je deze echter zoveel mogelijk laten lijken op een MacBook? Dat kan heel eenvoudig! De Magic Keyboard heeft zowel een trackpad (muis-functie) als een volwaardig toetsenbord. Daarnaast is het ook meteen een hoesje zodat je studie-iPad niet in een keer kapot gaat. Het zwevend design van het Magic Keyboard is erg mooi. Je klikt je iPad magnetisch vast en kantelt dan de iPad in de gewenste kijkhoek. Let op: dit Magic Keyboard is alleen te koop voor de iPad Air 2022

Smart Keyboard voor de iPad 2021

Wil je iets minder betalen of ben je op zoek naar een keyboard voor je budget-studie-iPad? Daar heeft Apple ook iets voor bedacht! De Smart Keyboard voor de iPad 2021 van Apple is nog steeds een hoesje, maar is ook de helft goedkoper. Het design is helaas niet ‘zwevend’, zoals bij de Magic Keyboard.

Universeel bluetooth-keyboard voor oudere iPad’s

Heb je al een oude studie-iPad? Koop dan een keyboard met bluetooth om van deze een perfecte studie-buddy te maken. Deze verbind je draadloos met je iPad. Een van de betere toetsenborden met bluetooth om je iPad als laptop te gebruiken is de Logitech K780 van slechts 95 euro. Hiermee kun je zelfs meerdere apparaten verbinden. Je iPad staat rechtop in het toetsenbord en ziet er dus uit als een kleine laptop met touchscreen.

