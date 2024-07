Nanotextuur op je iPad: deze screenprotectors geven hetzelfde effect

Gebruik je jouw iPad geregeld buiten en heb je last van de weerspiegeling van het scherm? Dan zijn deze screenprotectors met matte afwerking voor de iPad een aanrader!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Pro 2024 met nanotextuur

Apple heeft bij de iPad Pro 2024 voor het eerst glas met nanotextuur toegevoegd aan de tablet. Dit kun je kiezen bij de uitvoering met 1 of 2 TB. Voordeel van nanotextuur is dat je minder reflectie hebt door de matte afwerking van de screenprotector. Dat is vooral handig als je de tablet vaak in fel daglicht gebruikt, want het scherm wordt dan al snel onleesbaar door de weerspiegeling. Dat probleem heeft Apple met nanotextuur verholpen.

Helaas kleven er ook een aantal nadelen aan de nieuwe schermtechniek. Door de matte afwerking worden de kleuren minder fel weergegeven dan bij standaardglas. Het scherm zal er daardoor iets minder levendig uitzien. Daarnaast vraagt Apple 100 euro meer voor een iPad met nanotextuur, waardoor je voor de iPad Pro 2024 bij Apple minimaal 2029 euro betaalt. Een behoorlijk bedrag, terwijl er verschillende screenprotectors voor de iPad zijn die een soortgelijk effect hebben.

Matte screenprotector voor de iPad

Paperlike heeft screenprotectors voor de iPad die voorzien zijn van een matte afwerking. De screenprotector voelt aan als papier, waardoor je geen last meer hebt van de reflectie van het scherm. Bovendien is het oppervlak van Paperlike stugger dan het display, waardoor je het gevoel krijgt dat je echt iets op papier noteert. De screenprotector werkt met alle generaties van de Apple Pencil en andere pennen voor de iPad.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De matte screenprotectors zijn beschikbaar voor de iPad mini 2021, iPad Pro (11 inch) en de iPad Air (10,9 inch). Je krijgt standaard twee screenprotectors bij je bestelling. De variant voor de iPad Pro en iPad Air kosten op dit moment in totaal 39 euro, bij de iPad mini is dat 34 euro. Zo kun je toch een matte afwerking toevoegen, zonder de duurste uitvoering van de iPad Pro aan te schaffen. De screenprotector beschermt de iPad natuurlijk ook tegen krassen en vingerafdrukken. Bekijk de screenprotectors hier:

Meer over de nieuwe iPads

Nanotextuur is één van de nieuwe functies bij de iPad Pro 2024. Apple heeft de tablet voorzien van een compleet nieuw oled-display, dat veel dunner is. Daardoor is de iPad Pro 2024 het dunste toestel dat Apple ooit heeft gemaakt. Ook onder de motorkap zijn er grote veranderingen doorgevoerd, want de tablet draait op de M4-chip. Het is voor het eerst dat we een M4-chip in een apparaat zien, dus de tablet heeft geen moeite met de zwaarste taken.

Naast de iPad Pro 2024 heeft Apple ook de iPad Air 2024 uitgebracht. Het toestel is voor het eerst beschikbaar in twee formaten, je kunt kiezen tussen een 11-inch of een 13-inch display. De iPad Air 2024 draait op de M2-chip, dat meer dan genoeg is voor de meeste gebruikers. Ben je van plan om binnenkort een nieuwe tablet te kopen? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de iPad Air 2024 en de iPad Pro 2024: