Officiële release van iPad Pro 2025 én MacBook Pro 2025: dit zijn de prijzen

De iPad Pro 2025 én de MacBook Pro 2025 liggen sinds woensdag 22 oktober in de winkels. Dit zijn de laagste prijzen van de nieuwe toestellen!

Release iPad Pro en MacBook Pro 2025

Er liggen nieuwe producten van Apple in de winkels! Op woensdag 15 oktober 2025 presenteerde Apple nieuwe generaties van de iPad Pro en de MacBook Pro. De voorverkoop begon diezelfde dag, maar de toestellen verschenen toen nog niet in de winkels. Dat is nu wél het geval, want je kunt de nieuwe iPad Pro 2025 en MacBook Pro 2025 sinds woensdag 22 oktober halen. Benieuwd naar de laagste prijzen? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

iPad Pro 2025

De nieuwe generatie van de iPad Pro heeft vooral onder de motorkap een grote upgrade gekregen. Het toestel draait op de compleet nieuwe M5-chip, die veel sneller is dan de M4-chip in de iPad Pro 2024. De iPad Pro 2025 komt standaard met 12 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte. Je kunt kiezen tussen een scherm van 11- of 13-inch, beide uitvoeringen zijn beschikbaar in spacezwart en zilver. Bekijk hier de laagste prijzen van de iPad Pro 2025:

MacBook Pro 2025

De MacBook Pro 2025 is eveneens voorzien van de compleet nieuwe M5-chip. Apple heeft alleen de 14-inch uitvoering van de laptop uitgebracht, die standaard met 16 GB aan werkgeheugen en 512 GB aan opslagruimte komt. Je hebt bij de nieuwe generatie van de MacBook Pro de keuze uit de kleuren spacezwart en zilver, net als bij de iPad Pro 2025. Apple heeft de prijzen van de MacBook Pro in 2025 verlaagd. Hier haal je de nieuwste MacBook van dit moment het voordeligst in huis:

iPad én MacBook goedkoper

Apple heeft de nieuwe generaties van de iPad Pro en de MacBook Pro voorzien van de compleet nieuwe M5-chip, maar dat is niet terug te zien in de prijzen van de toestellen. Zowel de iPad Pro als de MacBook Pro is in 2025 goedkoper dan in 2024. Apple heeft de prijzen met maar liefst honderd euro verlaagd. Zo haal je de nieuwste Apple-producten dit jaar voordeliger in huis dan in 2024 het geval was.

De iPad Pro 2025 en de MacBook Pro 2025 liggen sinds woensdag 22 oktober in de winkels. Ben je op zoek naar een nieuwe tablet of laptop, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? In dat geval kun je in 2025 ook kiezen voor de iPad, iPad mini, iPad Air of MacBook Air. Deze toestellen zijn bij de release van de iPad Pro 2025 en MacBook Pro 2025 ook veel goedkoper geworden. Benieuwd naar de lagere prijzen? Lees hier hoeveel minder je nu betaalt voor alle iPads en MacBooks. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van al het Apple-nieuws!