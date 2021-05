iPad Pro 2020 flink in prijs gedaald: hier is de tablet goedkoper

Nu de iPad Pro 2021 verkrijgbaar is, is het vorige model een interessant alternatief geworden. De iPad Pro 2020 is bij verschillende winkels voor veel minder in huis te halen en daarom zet iPhoned de grootste prijsdalingen op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Flinke prijsdaling iPad Pro 2020: tot 420 euro goedkoper

Apple kondigde vorige maand de iPad Pro 2021 aan, een indrukwekkende tablet met grote verbeteringen. Zo heeft de nieuwe Pro-iPad de razendsnelle (en energiezuinige) M1-chip, een gloednieuw mini-led-scherm en 5G-ondersteuning. Voor dit alles moet je wel flink in de buidel tasten: het 11 inch-model kost 899 euro en voor de 12,9 inch-variant betaal je maar liefst 1219 euro.

Als je wel een snelle iPad zoekt maar niet de absolute hoofdprijs wil betalen, kun je nog steeds terecht bij het model van vorig jaar. De iPad Pro 2020 is nog steeds erg krachtig, heeft een strak design en gaat dankzij iOS-updates nog jaren mee. Het is dus een goed en aantrekkelijk alternatief, ook omdat de tablet inmiddels in prijs is gedaald.

In dit artikel zetten we daarom de grootste prijsdalingen voor de iPad Pro 2020 op een rijtje. Hierdoor betaal je niet teveel en weet je precies waar je veel geld kunt besparen. Lees gauw verder!

iPad Pro 2020 (11 inch) – bespaar tot 320 euro

Zoek je de 11 inch-versie van de iPad Pro 2020, dan kun je bij de winkels hieronder terecht voor de beste deals. De prijsbesparing loopt op naarmate je kiest voor meer opslagruimte. Het instapmodel van de Pro-iPad, met 128GB, is al goedkoper, maar je bespaart veel meer als je voor een versie met meer geheugen kiest. Het instapmodel van de iPad Pro verscheen vorig jaar voor 899 euro.

iPad Pro 2020 (12,9 inch) – bespaar tot 421 euro

Dat geldt ook voor de 12,9 inch-variant van de iPad Pro 2020, al kun je vooral veel besparen als je de 512GB-versie in huis haalt. Dan betaal je ruim 400 euro minder dan vorig jaar, toen de tablet voor 1449 euro in Nederland verscheen. De deal is bij Phonemarket te vinden, maar check ook de linkjes hieronder voor deals bij andere webshops. Het 12,9 inch-model van de iPad Pro verscheen vorig jaar voor 1119 euro.

Refurbished iPad Pro 2020

Als je nog iets meer wil besparen, dan is een refurbished iPad Pro 2020 mogelijk interessant. Een refurbished apparaat is al eens gebruikt, maar grondig opgeknapt en opgepoetst. Daardoor heb je alsnog een zo goed als nieuwe iPad. Bij Rebuy betaal je voor de 11 inch-versie (met 128GB opslag) iets meer dan 700 euro. Het 12,9 inch-model kost ongeveer 900 euro.

Over de iPad Pro 2021

De iPad Pro 2021 is de nieuwste en krachtigste tablet die Apple ooit heeft gemaakt. Wil je meer weten over het apparaat? Check de vergelijking tussen de iPad Pro 2021 en iPad Pro 2020. Daarnaast hebben we alle iPad Pro 2021 prijzen op een rijtje gezet en enkele opvallende features van de tablet verzameld. We duiken ook dieper in het scherm van de iPad Pro 2021.