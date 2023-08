Back to School: kies je voor een iPad of MacBook? Dit is ons advies

De zomervakantie is bijna voorbij en het nieuwe schooljaar komt er weer aan. Maar kun je het beste een iPad of MacBook kopen voor school? Wij geven je advies!

MacBook of iPad kopen voor school

September komt er weer aan en dat betekent niet alleen dat de nieuwe iPhones bijna verschijnen. Ook het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur! Heb jij nog een nieuw apparaat nodig voor het nieuwe studiejaar? Dan is een iPad of MacBook een logische keuze om mee te nemen naar school. En sommige scholen verplichten het zelfs om een iPad of Mac te kopen. Toch zit er een behoorlijk prijsverschil tussen deze twee devices.

Dit verschil kan al snel oplopen tot honderden euro’s, waardoor het goed is om te kijken welk toestel het beste bij je past. Zowel de MacBook als de iPad hebben voor- en nadelen. Ben je van plan om een nieuwe MacBook of iPad te kopen om mee te nemen naar school? Of om alle opdrachten van je opleiding op te maken? Lees dan snel verder voor ons koopadvies, zodat je de juiste keuze maakt!

Back to School met een iPad

Het grote voordeel van de iPad is het natuurlijk formaat van het toestel. De iPad is enorm licht en makkelijk mee te nemen naar school, zeker in vergelijking met een MacBook. De tablet beschikt daarnaast over een goede camera aan de achterkant, die ontbreekt bij de Mac. Uiteraard hebben ze beide wel een selfie-camera voor videogesprekken. Ook belangrijk: de iPad is vaak veel goedkoper dan de MacBook, waardoor je veel geld bespaart. Multitasken is eveneens geen probleem met iPadOS, zeker met de nieuwere generaties iPad.

Wanneer je de iPad veel gaat gebruiken voor school, is het wel aan te raden om een aantal accessoires te kopen voor het toestel. Zo kan het Magic of Smart Keyboard eigenlijk niet ontbreken, de iPad voelt dan namelijk echt als een laptop aan. Met een Apple Pencil is het maken van notities bovendien geen probleem meer. Wil je alvast een toetsenbord óf Apple Pencil kopen? Bekijk dan hier de beste prijzen:

Ben je van plan om een iPad te kopen om mee te nemen naar school, maar hoef je daarbij niet veel zware taken uit te voeren? Dan raden we de iPad 2021 aan om te kopen. Dit is een zeer vlotte iPad, voor een mooie prijs en draait op de A13 Bionic-chip. De tablet biedt bovendien ondersteuning voor de eerste generatie Apple Pencil. Op dit moment betaal je bij Bol.com het minste voor de tablet. Bekijk de iPad 2021 hier:

Heb je voor je opleiding zwaardere programma’s nodig, of moet je veel foto- en videobewerking doen? Dan is de iPad Air 2022 de juiste keuze om te kopen voor school. Deze tablet draait op de M1-chip, die we ook al zagen in de MacBook Pro 2021. Hierdoor is de iPad Air 2022 razendsnel en zijn grafisch zware taken geen probleem voor de tablet. Bekijk hier de beste prijzen voor de iPad Air 2022:

Met een MacBook terug naar school

Ga je naar een school waar je met behoorlijk zware programma’s aan de slag gaat ? Dan is het aan te raden om toch voor een MacBook te gaan. Bij de MacBook ben je niet meer afhankelijk van enkel de App Store voor het installeren van programma’s. Controleer daarom goed welke software je nodig hebt, voordat je een MacBook of iPad koopt voor school. Sommige programma’s zijn namelijk niet beschikbaar in de App Store en op een iPad kun je officieel geen software downloaden via bijvoorbeeld Safari.

De laptops zijn daarnaast een stuk krachtiger dan de iPad én hebben een groter scherm. Met het grote trackpad is het gemakkelijk om de Mac te bedienen, handig bij het bewerken van video’s of bestanden. Wil je met een externe monitor, muis of harde schijf aan de slag? Die zijn net wat makkelijker aan te sluiten op een MacBook dan op bijvoorbeeld een iPad. De laptop heeft immers verschillende poorten om externe apparaten aan te sluiten. Handig als je de MacBook bijvoorbeeld meeneemt naar school.

Het grote nadeel van het aanschaffen van een MacBook is de extreem hoge prijs. Voor een goedkopere Mac is de MacBook Air 2022 de juiste keuze om mee te nemen naar school. De laptop heeft de extreem snelle M2-chip, waarmee je de komende jaren voorzien bent. Wil je toch een iets groter scherm? Dan heeft de MacBook Air 2023 een scherp 15,3-inch Liquid Retina-display. Nu betaal je € 1.159,- voor de laptop!

Doe je grafische vormgeving of een technische studie? Dan kun je ook nog kiezen voor om de MacBook Pro 2023 aan te schaffen voor school. Dit is Apple’s snelste en krachtigste laptop van dit moment, die draait op de M2 Pro- of M2 Max-chip. De MacBook Pro 2023 kan de zwaarste taken tegelijk aan en is lekker stil. Dat is ook terug te zien in de prijs, want je legt er € 2.192,- voor neer. Je hebt dan wel een enorm complete en krachtige computer. Bekijk hier alle aanbiedingen:

