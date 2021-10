Is de iPad (mini) 2021 het prijsverschil waard?

Sinds dit najaar zijn er twee nieuwe iPads op de markt: de iPad 2021 en iPad mini 2021. Maar ook de iPad 2020 en iPad mini 2019 zijn nog interessant, die goedkoper zijn. Wat is het prijsverschil en voor welke iPad moet je kiezen?

Lees verder na de advertentie.

iPad (mini) 2021, of een ouder model?

De Apple Store is sinds september twee iPads rijker: de iPad 2021 en iPad mini 2021. De eerste is de goedkoopste tablet die Apple verkoopt, de tweede is de meest compacte iPad. De tablets hebben leuke verbeteringen ten opzichte van hun voorganger, maar ze zijn ook duurder. Dus moet je kiezen voor het nieuwere, of het oudere model?

iPad 2021 versus iPad 2020

In september onthulde Apple de negende generatie van de gewone iPad. Hij ziet er exact hetzelfde uit als zijn voorganger uit 2020, maar er zijn interessante verbeteringen.

Er is bijvoorbeeld een veel betere selfiecamera, wat ideaal is als je de iPad veel gebruikt voor videobellen. Met de iPad 2020 moet je het doen met een 1,2 megapixelcamera, bij de iPad 2021 is dat het tienvoudige: 12 megapixels. Hierbij gaat het om een ultragroohoekcamera, die een ruime beeldhoek van 120 graden heeft.

De iPad 2020 heeft een A12 Bionic-chip. De iPad 2021 heeft een A13 Bionic-chip aan boord, die ongeveer twintig procent sneller is. Dit merk je vooral als je zwaardere taken op de iPad uitvoert, zoals multitasken, gamen of video’s monteren. Een ander verschil is het scherm. De iPad 2021 ondersteunt True Tone, waarbij de witbalans zich automatisch aanpast aan jouw omgeving.

Prijsverschil iPad 2021 en iPad 2020

Er zijn dus verschillen tussen de iPad 2021 en iPad 2020, maar ze zijn niet bijzonder groot. Als je niet van plan bent om de selfiecamera van de iPad veel te gebruiken, kun je prima met het oudere model uit de voeten, die ongeveer zestig euro goedkoper is. Bij de Mediamarkt is hij op het moment van schrijven het goedkoopst:

Wil je liever de iPad 2021? De instap-tablet is momenteel bij alle webshops voor de adviesprijs te koop: 389 euro.

Wil je een iPad 2021 of iPad 2020 met mobiel internet (4G)? Dan neem je de Cellular-versie. Voor een internetverbinding ben je dan niet afhankelijk van een wifi-netwerk, of de databundel van je iPhone. Dit zijn de beste deals:

iPad mini 2021 versus iPad mini 2019

De iPad mini werd dit jaar compleet in het nieuw gestoken. De iPad mini 2021 heeft een modern ontwerp, met dunne schermranden en zonder thuisknop. De iPad mini 2019 heeft het oude design met thuisknop nog. Bij de iPad mini 2021 is het scherm overigens ook groter: 8,3 inch in plaats van 7,9 inch. Toch is de iPad mini 2021 door de dunne schermranden iets compacter dan de iPad mini 2019.

Ook aan de binnenkant is de iPad mini 2021 helemaal bij de tijd. Er zit een supersnelle A15 Bionic-chip in, dezelfde als de iPhone 13 en iPhone 13 Pro hebben. Verder heeft de iPad mini 2021 een usb-c-aansluiting in plaats van Lightning. Hierdoor sluit je er meer randapparatuur op aan, zoals een monitor.

Prijsverschil iPad mini 2021 en iPad mini 2019

Wil je een compacte iPad en vind je de iPad mini 2021 te duur? Dan is de iPad mini 2019 een interessante tablet. Het apparaat zakte na de lancering van de iPad mini 2021 flink in prijs. Bij Amac is de iPad mini 2019 momenteel het goedkoopst:

Wil je een kleine tablet met geweldige hardware? Dan is er geen betere tablet dan de iPad mini 2021. Hij is nog niet zo lang uit, maar bij verschillende webshops komen we al prijsdalingen tegen. Via Amazon heb je hem voor 540,87 euro in huis:

De iPad mini 2021 en iPad mini 2019 zijn ook verkrijgbaar in een Cellular-versie. De iPad heeft dan 4G, dus je kunt dan ook zonder wifi-verbinding het internet op. Ideaal voor als je veel met je iPad mini onderweg bent.

Vergelijk de prijzen

De prijzen van iPads fluctueren regelmatig, dus het kan zijn dat een van de prijzen in dit artikel inmiddels is aangepast. Wat wel altijd up-to-date is, zijn de prijsvergelijkers van iPhoned. Daar zie je in één oogopslag waar je de beste deals vindt voor de iPad 2020 of iPad 2021:

Apple iPad 2021 prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw v.a. € 389,- Vergelijk prijzen

Apple iPad mini 2021 prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw v.a. € 540,87 Vergelijk prijzen