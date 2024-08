Back to School: iPad of MacBook kopen? Dit moet je doen

Het nieuwe schooljaar is begonnen! Maar moet je dit jaar een iPad of MacBook kopen voor school? Wij helpen je kiezen!

Back to School: MacBook of iPad?

Begin je aan een nieuw schooljaar? En ben je toe aan een nieuwe tablet of laptop? Dan sta je voor een lastige keuze. Sommige scholen verplichten je namelijk om een iPad of Mac te kopen. No worries! Wij helpen je een keuze te maken, zodat je niet teveel uitgeeft!

Tip: bij sommige winkels krijg je bovendien nog eens extra korting als je student bent. Check daarom altijd even de website waar je de MacBook of iPad wilt kopen.

iPad: makkelijk mee te nemen en goedkoper

Het grootste voordeel van een iPad voor school in vergelijking met een MacBook is het formaat. De tablet is makkelijker om mee te nemen en bovendien (meestal) een stukje goedkoper. Maar je moet er wel rekening mee houden dat je er wat accessoires bij moet kopen wanneer je de iPad als een soort laptopvervanger wilt gebruiken.

Zo mag een Magic of Smart Keyboard eigenlijk niet ontbreken, want alleen met zo’n toetsenbord voelt de iPad bijna als een echte laptop aan. Met een Apple Pencil is het maken van notities bovendien ook geen probleem meer.

Let er wel goed op dat je het juiste Magic Keyboard voor je iPad koopt. Ook werken niet alle Apple Pencils op elke iPad. Welke Apple Pencils er zijn en welk iPads er worden ondersteund, lees je in ons Apple Pencil-overzicht.

iPad 2022

Maar welke iPad moet je dan kopen? Op dit moment is de iPad 2022 een prima keuze wanneer je op zoek bent naar een betaalbare tablet van Apple die gemakkelijk een hele schoolperiode van vier jaar mee kan gaan.

Deze tiende generatie iPad heeft een 10,5-inch display met ondersteuning voor usb-c. De tablet heeft onder de motorkap een A14 Bionic-chip en (op modellen met mobiel internet) ondersteuning voor 5G.

Als je een beetje rondkijkt vind je al een iPad 2022 voor € 384,95. Wil je een iPad 2022 met meer opslag? Check dan onze iPad 2022-prijsvergelijker.

iPad Air 2024

Wil je toch een grotere iPad of eentje die wat sneller is? Dan is een iPad Air 2024 voor jou de betere keuze. Apple heeft de iPad Air in 2024 voor het eerst uitgebracht in twee formaten. Het gaat om een 11-inch uitvoering en een 13-inch variant. Eerder bracht Apple alleen de iPad Pro in twee formaten uit.

Onder de motorkap heeft de iPad Air 2024 de snelle M2-chip. Deze chip zit ook in de MacBook Air 2024. Het is een ontzettend snelle en krachtige processor, waarmee je de zwaarste taken kunt uitvoeren op de iPad Air.

De iPad Air 2024 is online te vinden vanaf € 691,95. Wil je een iPad Air 2024 met meer opslag? Check dan onze iPad Air 2024-prijsvergelijker.

iPad Pro 2024

Volg je een artistieke opleiding? Dan kun je nog een iPad Pro voor school overwegen. Dit is de snelste tablet die Apple in het assortiment heeft. De iPad Pro is er in twee groottes: 11 en 13 inch. Verder heeft hij een M4-chip, een oled-display en een vernieuwd design.

De iPad Pro 2024 is online te vinden vanaf € 1.123,95. Wil je een iPad Pro 2024 met meer opslag? Check dan onze iPad Pro 2024-prijsvergelijker.

MacBook: voor de zware programma’s

Ga je met behoorlijk zware programma’s aan de slag? Dan is het aan te raden om toch voor een MacBook te gaan. Bij de MacBook ben je niet meer afhankelijk van de App Store voor het installeren van programma’s.

Controleer daarom goed welke software je nodig hebt, voordat je een MacBook of iPad koopt voor school. Sommige programma’s zijn namelijk niet beschikbaar in de App Store en op een iPad kun je bijvoorbeeld geen software downloaden via Safari.

De laptops hebben meer mogelijkheden dan een iPad en met de grote trackpad is het makkelijker om de Mac te bedienen. Dit komt je vooral van pas bij het bewerken van video’s of bestanden. Denk eraan dat een Apple Pencil niet werkt op een MacBook.

Wil je met een externe monitor, muis of harde schijf aan de slag? Die sluit je net wat makkelijker aan op een MacBook dan op een iPad. De laptop heeft meerdere poorten om externe apparaten op aan te sluiten. Handig als je de MacBook bijvoorbeeld meeneemt naar school.

MacBook Air 2024

Op dit moment is de MacBook Air 2024 een prima aanrader wanneer je een MacBook voor school zoekt. Apple heeft in 2024 twee nieuwe modellen van de MacBook Air uitgebracht. De laptop is verschenen in een 13,6-inch en een 15,3-inch uitvoering. Beide uitvoeringen hebben de snelle en krachtige M3-chip.

Verder heeft Apple kleine veranderingen doorgevoerd bij de nieuwe generatie van de MacBook Air. De laptop heeft een verbeterde connectiviteit, ondersteuning voor twee externe displays en nieuwe microfoonmodi.

Door even rond te shoppen is de MacBook Air 2024 al te koop voor € 1.049,-. Wil je een MacBook Air 2024 met meer opslag? Check dan onze MacBook Air 2024-prijsvergelijker.

MacBook Pro 2023

Doe je grafische vormgeving of een technische studie? Dan kun je er ook nog voor kiezen om de MacBook Pro 2023 aan te schaffen voor school. Let dan wel op dat je de MacBook Pro met de M3-, M3 Pro- of M3 Max-chip koopt.

De MacBook Pro 2023 (M3) kan de zwaarste taken tegelijkertijd aan en is lekker stil. Dat is ook terug te zien in de prijs, want je legt er € 1.769,- voor neer. Je hebt dan wel een enorm complete en krachtige computer. Bekijk hier alle aanbiedingen:

MacBook Air 2022

Wil je een MacBook voor school, maar niet al teveel uitgeven? Dan is de MacBook Air 2022 ook nog steeds een prima aanschaf. De laptop heeft de extreem snelle M2-chip, waarmee je de komende jaren prima voorzien bent. De MacBook Air 2022 is nu te vinden voor € 977,-.

Wil je een MacBook Air 2022 met meer opslag? Check dan de beste prijzen in onze MacBook Air 2022-prijsvergelijker.