Dit is hoe je tijdelijk een iPad voor minder dan 100 euro scoort

Bij Belsimpel kun je nu tijdelijk profiteren van een hele mooie aanbieding op een gloednieuwe iPad. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe deze deal precies werkt en hoe jij eenvoudig deze populaire tablet met korting in huis kunt halen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 2021 nu tijdelijk voor slechts 99 euro

Apple-liefhebbers opgelet! Ben je op zoek naar een nieuwe iPad, maar wil je er niet direct de hoofdprijs voor betalen? Dan hebben wij goed nieuws! Je kunt nu de iPad 2021 met 64 GB opslag tijdelijk in huis halen voor slechts 99 euro bij een nieuw sim only-abonnement van minimaal 10 GB bij Lebara, verkrijgbaar via Belsimpel. Hiermee bespaar je maar liefst 180 euro op deze populaire tablet.

Maar dat is niet alles: naast deze scherpe aanbieding op de iPad profiteer je ook van flinke korting op je abonnement. De eerste drie maanden ontvang je namelijk 50 procent korting op je maandelijkse kosten, waardoor je nóg meer bespaart. Zo haal je niet alleen voordelig een iPad in huis, maar houd je ook je abonnementskosten laag.

Lebara: sim only met 5G en flexibele bundels

Bij Lebara profiteer je van voordelige sim only-abonnementen die draaien op het betrouwbare en snelle 5G-netwerk van KPN. Je kiest zelf hoeveel belminuten, sms’jes en data je nodig hebt, met databundels van 1 GB tot 45 GB en de mogelijkheid om onbeperkt te bellen en sms’en in Nederland. Wil je veel naar het buitenland bellen? Dan kun je ook kiezen voor onbeperkt internationaal bellen naar 44 landen.

Een sim only abonnement pas je gemakkelijk aan via de MyLebara-app, waarmee je maandelijks kunt bepalen hoeveel data je wilt gebruiken. Daarnaast profiteer je van unieke voordelen, zoals Vriendenvoordeel waarbij jij en een vriend 20 euro krijgen op je rekening, en toegang tot de Lebara Voordeelclub met onder andere kortingen en andere leuke acties.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles over de iPad 2021

De iPad 2021 is ook in 2025 nog een prima keuze dankzij de krachtige A13 Bionic-chip, die vlot prestaties levert bij het kijken van video’s, surfen op internet en het spelen van standaard games. Met 3 GB werkgeheugen draait hij de meeste apps soepel en is hij geschikt voor lichte foto- en videobewerking. Het 10,2-inch Retina-display heeft een resolutie van 2160 x 1620 pixels en ondersteunt True Tone, waardoor kleuren er natuurlijker uitzien bij verschillende lichtomstandigheden.

Daarnaast biedt de iPad 2021 een 8-megapixel achtercamera en een 12-megapixel ultrawijde frontcamera met Center Stage, wat ideaal is voor scherp en duidelijk videobellen. Hij ondersteunt ook de eerste generatie Apple Pencil en het Smart Keyboard, waardoor hij geschikt is voor zowel creatief werk als productiviteit. Met opslagopties van 64 GB of 256 GB heb je genoeg ruimte voor apps, foto’s en documenten, wat deze iPad veelzijdig en gebruiksvriendelijk maakt.