Black Friday 2022: iPad-deals scoor je hier

Ben je op zoek naar een goede deal voor een nieuwe iPad? Dan is nu het moment gekomen, want in deze Black Friday-week zijn er meer dan genoeg aanbiedingen! Daarom hebben wij de beste iPad-deals tijdens Black Friday voor je op een rij gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday deals voor alle iPad-modellen

Stiekem is de iPad ons favoriete Apple-product. Dat komt met name omdat hij zo ontzettend veelzijdig is. Voor ieder doel is er wel een geschikte iPad te vinden. Wil je een tablet waarmee ‘s avonds op de bank kan surfen of een film kijkt? Daar heb je de iPad 2021 of de net wat luxere iPad 2022 voor.

Ben je wat creatiever? Dan is een iPad Air 2022 een aanrader, in combinatie met een Apple Pencil om te tekenen en de krachtige M1-chip. Ben je meer van het notities maken en boeken (of strips) lezen? De iPad mini 6 is jouw perfecte iPad!

Of wil je een iPad die een ‘echte’ computer kan vervangen? De iPad Pro 2022 (of 2022) biedt meer dan genoeg rekenkracht en aansluitingsmogelijkheden, zelfs voor gevorderde gebruikers!

En het mooiste is dat al deze iPads nu ook in de aanbieding zijn voor Black Friday. Wij hebben alle shops voor jou afgestruind, en zetten hier de beste deals op een rij. Wees er snel bij, want OP=OP!

iPad Air 2022-deals Black Friday

De iPad met de beste prijs-kwaliteit-verhouding van dit moment? Dat is de iPad Air 2022. Waarom dan? Omdat deze tablet het beste van alle iPads combineert! Het scherm ligt met 10,9-inch mooi tussen de kleine 8,3-inch iPad mini en de grote 12,9-inch iPad Pro. Het scherm is verder gelamineerd, zodat het glas direct op het display lijkt te zitten. Extra fijn tijdens het tekenen met de Apple Pencil 2, want die ondersteunt de iPad Air 2022 natuurlijk ook.

En om al dat moois soepel op het scherm weer te geven, heeft de iPad Air 2022 de M1-chip. Een razendsnelle processor, zowel qua ruwe rekenkracht, maar ook voor het grafische geweld.

iPad 2021-deals Black Friday

Ben jij degene die toch maar ‘gewoon een iPad’ wil? Daar is de iPad 2021 voor. Deze komt met het oude en vertrouwde design met thuisknop en wat dikkere randen om het scherm, maar is daardoor de meest voordelige iPad om in huis te halen. En dat geldt des te meer tijdens Black Friday.

De goedkope prijs betekent overigens niet dat je er minder mee kunt, want de iPad 2021 is perfect om ‘s avonds op de bank te surfen, een film te kijken, of een boek te lezen. Ook is deze iPad compatibel met de Apple Pencil 1 en het Smart Keyboard. Net zo veelzijdig als de andere iPads, dus. Dit zijn de beste aanbiedingen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 2022-deals Black Friday

De nieuwste iPad van het moment is de iPad 2022. Deze heeft Apple in oktober uitgebracht, maar hij is nu al afgeprijsd. Bij de tiende generatie van Apple’s ‘standaard’ tablet is het design flink op de schop gegaan. Weg met de thuisknop, maar daarvoor in de plaats een randloos scherm zoals bij de andere, modernere iPads. Touch ID zit nu verwerkt in de aan/uit-knop aan de bovenkant.

Verder heeft hij heeft een A14-chip die zorgt voor snellere prestaties en langere software-ondersteuning, evenals support voor het nieuwe Magic Keyboard Folio en – eindelijk – een usb-c-aansluiting. Wil je erop tekenen, dan gebruik je de eerste generatie van de Apple Pencil.

iPad Pro 2022-deals Black Friday

Wil je de krachtigste iPad die er is? Dan ben je met de iPad Pro 2022 aan het goede adres. Deze tablet heeft een M2-processor, die je wellicht al kent van de meest recente MacBooks. Hierdoor heeft deze iPad ongelofelijk veel rekenkracht en hij kan moeiteloos je hoofdcomputer worden. Zeker in combinatie met een toetsenbord en de Apple Pencil 2. Daarover gesproken: die heeft nu een praktische Hover-functie voor nog meer bedieningsgemak.

Door het randloze design oogt de iPad Pro 2022 enorm futuristisch, en dat wordt nog versterkt door het supersoepele scherm met 120 Hz beeldverversing. De 12,9-inch versie van de iPad Pro heeft daarnaast een mini-led-scherm, dat de voordelen van lcd en oled combineert. Het is zonder meer de beste iPad die er is. Met de onderstaande deals heb je hem tegen een scherpe prijs.

iPad mini 2021-deals Black Friday

Sinds zijn eerste lancering in 2012 heeft de iPad mini een hoop liefhebbers gekregen. En terecht, want door het handzame formaat is deze iPad de beste tablet om mee te nemen. De iPad mini 2021 heeft een schermdiagonaal van 8,3 inch – ongeveer het formaat van een grote notitieblok. Hierdoor is de tablet uitermate geschikt voor aantekeningen, of voor een uitgebreide sessie schetsen in Procreate.

Qua design neemt de iPad mini 2021 veel elementen van de iPad Air en iPad pro over. Zo is de tablet superdun en heel chic met zijn platte randen. En qua prestaties hoeft de iPad mini 6 zich niet voor zijn grotere broers te verstoppen – dankzij de A15-chip is de mini razendsnel. Sneller zelfs dan de twee ‘gewone’ iPads. Ten slotte ondersteunt de iPad mini 2021 ook de Apple Pencil 2. De scherpste aanbieding voor de iPad mini vind je hieronder:

iPad Pro 2021-deals Black Friday

Hierboven heb je al een stuk over iPad Pro 2022 kunnen lezen. De snelste tablet van Apple die er is. Maar mogen we je een tip geven? De iPad Pro 2021 van afgelopen jaar is bijna net zo snel, maar vele malen goedkoper. We zouden bijna zover gaan om te zeggen dat deze iPad de beste deal is als je de iPad als laptop-vervanging wilt gebruiken.

Want wat moet je nou missen ten opzichte van de duurdere 2022-versie? De M1-chip in de iPad Pro 2021 is bijna net zo snel als de nieuwere M2-chip – het verschil merk je hooguit in veeleisende spellen. En de eerder genoemde Hover-functie is leuk, maar ook geen reden voor honderden euro’s meer. Dus, de prijsbewuste iPad-professional kiest voor de iPad Pro 2021!

Alle andere Black Friday-deals

Heb jij hier niet de aanbieding gevonden die je zoekt? In het volgende overzicht zie je welke shops allemaal Apple deals hebben en hebben wij de beste aanbiedingen voor jou geselecteerd. Zoek je nog een hoesje voor je nieuwe iPad? Bij Smartphonehoesjes krijg je nu tot 60% korting op geselecteerde items + 20% (extra) korting op alle accessoires met kortingscode BLACKFRIDAY.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.