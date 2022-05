3 tips om je Apple iPad als vervanger voor je laptop te gebruiken

Je kunt je iPad prima als een laptop gebruiken, maar het is dan wel slim om bijvoorbeeld een toetsenbord aan te schaffen. Wij vertellen je welke accessoires je nog meer nodig hebt voor de ultieme ‘iPad-als-laptop’-ervaring!

Apple iPad als vervanger voor je laptop

Je Apple-tablet is natuurlijk uitstekend zonder accessoires te gebruiken, maar met een paar extra hulpmiddelen maak je van de iPad een prima vervanger voor je laptop. Wij hebben de beste accessoires al voor je bij elkaar gezocht om je iPad voortaan als laptop te gebruiken.

1. Toetsenbord: fijner dan op het scherm te typen

Misschien wel het belangrijkste hulpmiddel om je iPad als laptop te gebruiken is een toetsenbord. Wanneer je een toetsenbord wilt aanschaffen voor je Apple-tablet sta je voor een behoorlijke lastige keuze, want je kunt kiezen uit onder andere een Magic Keyboard, een Smart Keyboard of een standaardtoetsenbord met bluetooth. Geen nood, wij helpen je met kiezen. Welk toetsenbord voor je iPad past het best bij jou?

Magic Keyboard: mooi, maar wel prijzig

Het Magic Keyboard van Apple is wel prijzig (339 euro), maar dan heb je ook wat. Het ontwerp sluit naadloos aan op de iPad. Hij heeft een verlicht toetsenbord met touchpad. Het is wel jammer dat de hoes je iPad nauwelijks beschermt, dus bij het verplaatsen moet je nog steeds voorzichtig zijn.

Het zwevend design van het Magic Keyboard is wel erg mooi. Je klikt je iPad magnetisch vast en kantelt dan de iPad in de gewenste kijkhoek. Let op: dit Magic Keyboard is alleen te koop voor de iPad Air en de iPad Pro, en dan specifiek de onderstaande iPad-modellen.

Smart Keyboard: ook voor de normale iPad

Wil je niet zoveel uitgeven? Of heb je een iPad 2020 of iPad 2021 die je als laptop wilt gebruiken? Check dan het Apple Smart Keyboard (179 euro). Deze lijkt een beetje op het Magic Keyboard, maar je mist dan wel het touchpad.

Lees meer: Magic Keyboard vs Smart Keyboard, dit is het beste iPad-toetsenbord voor jou

Daarnaast is de standaard waarmee je de iPad rechtop zet wat minder mooi, kan je de iPad niet verstellen en heeft het toetsenbord geen verlichting. Ook met dit toetsenbord moet je rekening houden met het type iPad dat je hebt.

Bluetooth toetsenbord: voor elke iPad (en iPhone)

Heb je een oudere iPad of wil je een toetsenbord hebben dat je vrijwel bij elke iPad kunt gebruiken? Koop dan een keyboard met bluetooth. Die verbind je draadloos met je iPad.

Een van de betere toetsenborden met bluetooth om je iPad als laptop te gebruiken is de Logitech K780 (95 euro). Hiermee kun je zelfs meerdere apparaten verbinden en het toetsenbord heeft een gleuf waarin je de iPad rechtop kunt zetten.

Lees meer: Toetsenbord (en muis) met je iPad verbinden, dat doe je zo

2. Muis: als je even niet op het scherm wilt tikken

Een muis is natuurlijk ook onmisbaar, zelfs wanneer je al een Magic Keyboard met een touchpad hebt. Een muis werkt soms nét even wat fijner als je langer bezig bent achter je tablet. Je hebt ook hier een enorme keuze als je op zoek bent naar een muis voor de iPad. Je moet er in ieder geval voor zorgen dat de muis ondersteuning heeft voor bluetooth.

Logitech Signature M650 draadloze muis: muisje-van-alles

Een goede en betaalbare muis is de M650 van Logitech (45 euro). Hij ligt lekker in de hand en de muisklikken zijn erg stil. Verder heeft hij een speciaal muiswiel waarmee je razendsnel kunt scrollen.

Fastic Draadloze muis: kleurrijk en goed

Wil je een muis die wat goedkoper is om je iPad als laptop te gebruiken? En mag de muis er ook nog eens wat kleuriger uitzien? Neem dan eens een kijkje bij de Fastic Draadloze muis (22,19 euro). Deze muis klikt zachtjes, ligt goed in de hand en kun je na twee uur opladen tot wel 168 uur gebruiken. Vind je de gekleurde RGB LED-verlichting helemaal niets? Geen nood, de lampjes zijn ook uit te zetten.

3. Powerbank: (bijna) nooit meer een lege iPad

Het is niet per se nodig, maar wel zo makkelijk. Ben je veel onderweg en kan je niet altijd je iPad opladen? Dan is een powerbank ook handig om bij je te hebben wanneer je de iPad als laptop gebruikt. Je komt dan niet opeens met een lege iPad te zitten.

Er is een ruime keuze aan powerbanks, maar meestal geldt: hoe duurder, hoe meer je vaak kunt opladen. Ook hebben sommige powerbanks ondersteuning voor snelladen, wat natuurlijk altijd extra handig is.

Xtorm Powerbank: als je wat extra power nodig hebt voor je iPad-laptop

De Xtorm Powerbank (49 euro) heeft power genoeg om je tablet en iPhone op te laden. Hij heeft daarnaast ondersteuning voor snelladen. Apparaten die niet kunnen snelladen laad je er ook mee op, maar niet extra snel. Hij heeft 3 usb-poorten (je kunt drie apparaten tegelijk opladen) en er wordt een usb-kabeltje meegeleverd.

MojoGEAR Powerbank: betaalbare powerbank met drie usb-poorten

Een alternatief is de MojoGEAR Powerbank (33 euro). Ook deze powerbank heeft drie usb-poorten waarmee je drie apparaten tegelijk kunt opladen. Daarnaast ondersteunt hij ook snelladen.

iPad kopen

Zoals je ziet, kun je met een paar accessoires je iPad prima als laptop gebruiken. Heb je nog geen iPad en wil je na het lezen nu eigenlijk wel een iPad kopen? Lees dan het onderstaand artikel even goed door en check onze iPad-vergelijker!

Lees meer: Wat is de beste goedkope iPad van 2022?

