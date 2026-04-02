Deze iPad scoor je hier tijdelijk voor de laagste prijs ooit

Ben je op zoek naar een nieuwe, snelle en compacte tablet? Dan is dit hét moment. De iPad Air is namelijk tijdelijk verkrijgbaar voor de laagste prijs ooit. Hieronder hebben we de deal overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPad Air 2025 met M3-chip is momenteel verkrijgbaar voor de laagste prijs tot nu toe. De 11-inch uitvoering met 512 GB opslag kost bij Coolblue en Amazon nu slechts 779 euro, in plaats van 989 euro. Heb je nog een oude iPad liggen? Dan is het slim om ook bij Coolblue te kijken, want daar kun je tot wel 300 euro extra inruilkorting krijgen op je nieuwe iPad Air.

Heb je niet zoveel opslag nodig? Dan kun je ook kiezen voor de 128GB-variant van de iPad Air. Bij Amazon haal je die momenteel in huis voor 539 euro, in plaats van 609 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit wil je weten over de iPad Air 2025 met M3-chip

De Apple iPad Air met M3-chip kwam in maart 2025 uit en is een krachtige tablet die je kunt kiezen in 11- of 13-inch formaat. De M3-chip heeft een snelle 8-core processor, een 9-core grafische kaart en een slimme Neural Engine die tot twee keer sneller is dan de oudere M1-chip. Hierdoor draaien games soepel en werkt Apple Intelligence razendsnel. Het Liquid Retina-scherm is scherp en helder tot 500 nits, en de batterij houdt het een hele dag vol.

Deze iPad is ideaal om films op te kijken, te tekenen met de Apple Pencil of te typen op het Magic Keyboard. Hij heeft 8 GB werkgeheugen en je hebt de keuze uit opslagopties van 128 GB tot 1 TB. De iPad Air 2025 is uitgerust met een 12MP ultragroothoekcamera aan de voorkant en een 12MP hoofdcamera achterop. Je haalt de iPad Air 2025 nu tijdelijk goedkoper dan ooit in huis via Amazon en Coolblue.

Meer over de iPad Air 2025