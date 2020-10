De nieuwe iPad Air werd vorige maand al gepresenteerd, maar is vanaf nu pas verkrijgbaar. Bij deze aanbieders kun je de iPad Air 2020 kopen.

iPad Air 2020 kopen kan vanaf nu

Het is een drukke dag voor Apple. Niet alleen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn vanaf verkrijgbaar, ook de nieuwe iPad Air is officieel in de verkoop gegaan. Dat is fijn, want de tablet werd vorige maand al onthuld. Waarschijnlijk heeft Apple zolang met het uitbrengen gewacht omdat de kersverse Air dezelfde processor heeft als de iPhone 12-serie: de A14 Bionic-chip.

iPad Air 2020 bestellen kan bij:

De pre-order is nu begonnen. Wanneer je er snel bij bent krijg je de tablet volgende week, op 23 oktober, in huis. Je kunt kiezen uit twee opslagcapaciteiten: 64GB en 256GB. Het instapmodel kost 669 euro.

De kleurrijke Air verschijnt verder in vijf kleuren: groen, hemelsblauw, roségoud, spacegrijs en zilver. Het instapmodel heeft alleen internet via wifi. Wanneer je ook onderweg online wil zijn, moet je de Cellular-variant aanschaffen (die 140 euro meer kost).

Over de nieuwe Air

2020 is een gigantisch jaar voor de iPad Air. Niet alleen heeft Apples tablet een fris design, ook aan de binnenkant is flink gesleuteld. De tablet wordt namelijk aangestuurd door de A14-chip, die ook het kloppend hart van de kersverse iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini vormt. De nieuwe Air is daarmee zo’n 40 procent krachtiger dan de iPad Air 2019.

Verder is er een frisse wind door het schermformaat gegaan. De nieuwe iPad Air is met zijn 10,9 inch-scherm groter, heeft veel dunnere bezels (schermranden) en is uitgerust met een usb-c-aansluiting. Hierdoor kun je de tablet bijvoorbeeld zonder koppelstukje aan je laptop op camera aansluiten. Al met al heeft de iPad Air 2020 de beste prijs-kwaliteitsverhouding van alle Apple-tablets uit dit jaar.

