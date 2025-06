iPad 2025 tijdelijk goedkoper dan ooit

Goed nieuws voor wie een nieuwe iPad wil: de iPad 2025 is nu tijdelijk flink goedkoper. Je profiteert op dit moment van de laagste prijs ooit! iPhoned laat zien hoe je deze deal in huis haalt.

iPad 2025 tijdelijk veel goedkoper

Ben je al een tijdje aan het twijfelen over een nieuwe iPad? Dan is dit hét moment om in actie te komen. De iPad 2025 is tijdelijk flink goedkoper. Of je hem nu wilt gebruiken voor werk, studie, creativiteit of ontspanning: deze iPad 2025 is een alleskunner.

Waarom nu kopen? Omdat deze deal maar beperkt geldig is. De iPad 2025 is net nieuw en zit boordevol verbeteringen, maar daar betaal je nu dus verrassend minder voor. Bij Apple kost deze tablet momenteel nog 409 euro maar je haalt de gele variant tijdelijk bij Belsimpel al in huis voor 362 euro. Liever een andere kleur? Geen zorgen ook deze zijn tijdelijk flink goedkoper.

iPad 2025 met mobiel internet: zo blijf je overal verbonden

Met een iPad 2025 met cellular-ondersteuning ben je niet langer afhankelijk van wifi-netwerken. Of je nu onderweg bent, in de trein werkt of op een terras zit te videobellen, je hebt altijd en overal toegang tot mobiel internet via een eSIM of fysieke simkaart. Dat geeft je enorm veel vrijheid en flexibiliteit. Zeker voor wie vaak reist of buiten de deur werkt, is dit een gamechanger.

Daarnaast zorgt cellular-ondersteuning ervoor dat je je iPad écht als mobiel apparaat kunt gebruiken, net als je iPhone. Denk aan realtime navigatie, snel documenten versturen vanuit de cloud of razendsnel informatie opzoeken tijdens een afspraak. Ook voor studenten of creatievelingen die veel onderweg zijn, maakt dit een groot verschil. Je mist geen belangrijke updates meer en blijft altijd verbonden, zelfs als de wifi het laat afweten.

Data only van KPN: altijd bereikbaar vanaf slechts 10 euro per maand

Met data only van KPN blijf je altijd bereikbaar op jouw tablet of laptop. Voor slechts 10 euro per maand krijg je 1GB data, waarmee je eenvoudig e-mails kunt ontvangen en versturen, navigeren of even snel iets opzoeken.

Ben je vaak onderweg en wil je zorgeloos streamen, videobellen of internetten zonder op je verbruik te letten? Dan is de bundel met onbeperkt data de perfecte keuze. Voor slechts 25 euro per maand beschik je over eindeloze data, waar je ook bent.

Heb je thuis al internet van KPN of een mobiel abonnement op hetzelfde adres? Vergeet dan niet om gebruik te maken van KPN Klantvoordeel. Daarmee ontvang je dubbel zoveel data én krijg je elke maand 5 euro korting op je data only-abonnement. Zo haal je nóg meer uit je verbinding, tegen een nog scherpere prijs. Liever een data only-abonnement van Odido? Dat kan natuurlijk ook! Bekijk het aanbod hieronder.

Alles wat je wilt weten over de iPad 2025

De iPad 2025 is het meest recente instapmodel van Apple en werd gelanceerd op 12 maart 2025. De grootste vernieuwingen bevinden zich in de techniek: het toestel is uitgerust met de krachtige A16 Bionic-chip, waardoor het aanzienlijk sneller presteert dan zijn voorganger die nog op de A14 Bionic-chip draait.

Wat het ontwerp betreft, is er nauwelijks iets veranderd ten opzichte van de iPad 2022. De tablet behoudt zijn strakke, moderne uitstraling met vlakke zijkanten en een 11-inch Liquid Retina-display. Een belangrijke verbetering is de opslag: de capaciteit is verdubbeld ten opzichte van het vorige model. Standaard is dit model verkrijgbaar met 128GB, 256GB of 512GB opslag.

Andere opvallende functies zijn Touch ID in de aan/uit-knop, een 12 megapixel camera aan zowel de voor- als achterkant, en ondersteuning voor de Apple Pencil en Smart Keyboard. Samengevat: de iPad 2025 presteert nog sneller dan zijn voorganger en vormt daarmee het perfecte instapmodel voor Apple-fans die niet direct te diep in de buidel willen tasten.

Dit wil je weten over iPadOS 26

Apple brengt met iPadOS 26 een flinke visuele en functionele vernieuwing naar de iPad. Dit nieuwe design, genaamd ‘Liquid Glass’, zorgt voor een moderne uitstraling waarbij transparante elementen over het scherm zweven. Kleuren van de achtergrond worden subtiel weerspiegeld in knoppen en vensters, wat zorgt voor een verfijnd geheel. Veel standaardapps, zoals Safari, FaceTime, Foto’s en Muziek, krijgen daarbij een vernieuwde look en aangepaste indeling, wat de gebruikservaring overzichtelijker en prettiger maakt.

Naast de nieuwe vormgeving bevat iPadOS 26 ook tal van handige functies. Multitasking is flexibeler geworden met vrij te positioneren en schaalbare vensters, een permanente menubalk (vooral handig bij gebruik van een toetsenbord), en de mogelijkheid om zware taken op de achtergrond te draaien terwijl je andere apps gebruikt. De vernieuwde Foto’s‑app biedt tabbladen en een nieuwe interface, de Bestanden‑app toont kleurrijke mappen en icoontjes, en met de nieuwe Voorvertoning‑app kun je snel PDF’s en afbeeldingen bewerken.

Ook zijn er slimme toevoegingen in Berichten en FaceTime, zoals automatische ondertiteling en live-vertaling. Bovendien wordt Apple Intelligence in het Nederlands uitgerold, waardoor slimme functies binnenkort in steeds meer apps beschikbaar worden.

Welke generatie is de 2025 iPad A16 De iPad 2025 is de 11e generatie in de reeks en is uitgerust met de snellere A16 Bionic-chip. Dit is een duidelijke upgrade ten opzichte van het oudere model uit 2022, dat nog draait op de A14 Bionic-chip. Wat is het verschil tussen de iPad en iPad Air Het verschil tussen de iPad en iPad Air zit vooral in het design, de prestaties en de prijs. De iPad Air is uitgerust met de krachtige M1-chip, waardoor hij beter geschikt is voor multitasking en creatieve apps. De standaard iPad 2025 is ideaal voor alledaagse taken zoals mailen, surfen en het kijken van series. Daarbij is hij vriendelijker geprijsd. Hoeveel werkgeheugen heeft de iPad 2025 Bij aanschaf van de iPad 2025 heb je de keuze uit verschillende opslagcapaciteiten, namelijk: 128GB, 256GB en 512GB. Daarnaast heb je de mogelijkheid nog om te kiezen voor een model met of zonder cellular-ondersteuning.