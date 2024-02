iPad 2022 kopen: het goedkoopst is-ie hier

Van plan om een nieuwe iPad te kopen? Goed nieuws! De iPad 2022 koop je nu met extra voordeel. iPhoned heeft de beste deals voor je uitgezocht.

iPad 2022: bespaar tot 150 euro

De Apple iPad 2022 is de nieuwste toevoeging aan de goedkoopste iPad-reeks. Dit instapmodel heeft een groter scherm van 10,5 inch gekregen en gebruikt nu usb-c zodat je maar één kabel nodig hebt om al jouw apparaten mee op te kunnen laden. Dankzij de krachtige A14 Bionic-chip werkt deze iPad 2022 sneller dan zijn voorgangers en kan hij verschillende taken tegelijk aan.

Een andere belangrijke verandering is dat de thuisknop is vervangen door Touch ID, die nu in de aan/uit-knop zit. Dit zorgt niet alleen voor een snellere en simpelere ontgrendeling, maar geeft de iPad 202 ook nog eens een strakker uiterlijk. Je hebt bij de aanschaf van deze iPad de keuze uit de volgende vrolijke kleuren: roze, geel, blauw en zilver. De adviesprijs van de iPad 2022 met 64 GB is 589 euro. Deze iPad 2022 koop je nu echter al voor 439 euro bij Amazon.

iPad 2022 met 5G-ondersteuning: bespaar tot 201 euro

Ben je regelmatig onderweg? De iPad 2022 komt ook in een cellular-uitvoering. Dat wil zeggen dat deze modellen 5G-ondersteuning bieden, waardoor je onderweg altijd voorzien bent van internet. Handig voor als je door wil werken wanneer je onderweg bent! De adviesprijs van een iPad 2022 met 5G-ondersteuning is 789 euro. Bij Odido haal je deze nu al in huis met maar liefst 201 euro korting. Je betaalt dan namelijk 588 voor de losse tablet prijs. Maak je daarnaast gebruik van klantvoordeel? Dan ontvang je ook nog eens tot 10,50 euro korting per maand.

Liever een iPad 2022 in combinatie met een abonnement van KPN? Dat kan natuurlijk ook! Daarmee bespaar je 117 euro op de adviesprijs en betaal je voor deze tablet 672 euro. Combineer je KPN-mobiel met internet van KPN dan ontvang je ook nog eens tot 5 euro korting per maand op mobiel internet.

iPad accessoires

Apple Pencil

Met de Apple Pencil kun je overal notities maken, waar je ook bent. Er zijn drie varianten beschikbaar: de Apple Pencil 1e generatie, Apple Pencil 2e generatie en de Apple Pencil met usb-c-aansluiting. De eerste Apple Pencil laad je op via de lightning-poort van je iPad. Let op: de iPad 2022 ondersteunt alleen de Apple Pencil 1e generatie.

Magic Keyboard

Met een toetsenbordhoes verander je jouw nieuwe iPad moeiteloos in een laptop. Een draadloze toetsenbordhoes verbetert je werksnelheid nog verder. En dankzij het ingebouwde trackpad heb je altijd een muis bij de hand. Als je klaar bent met werken, kun je het keyboard eenvoudig dichtvouwen en in je tas of rugzak schuiven. Aangezien een officieel Apple Magic Keyboard redelijk prijzig kan zijn hebben we hieronder de beste en goedkoopste alternatieven voor je op een rijtje gezet.