Ben je voor Kerstmis (of gewoon zomaar) op zoek naar de beste aanbiedingen voor een iPad (2022)? Dan heb je geluk, want de iPad 2022 is nu extra goedkoop.

iPad (2022) is nu extra goedkoop: dit zijn de beste aanbiedingen

De iPad 2022 is nu flink goedkoper. De instaptablet is nog maar 359 euro bij Amazon. Alle kleuren zijn te koop voor die prijs, behalve de gele iPad. Die is er namelijk alleen nog in de versie met wifi én cellular.

Wees er wel snel bij, want deze aanbiedingen zijn vaak snel weer weg. Ben je net te laat, maar wil je tóch een iPad 2022 kopen? Check dan ons iPad 2022-prijsoverzicht.

Dit is de iPad 2022

De Apple iPad 2022 is op dit moment de nieuwste, reguliere iPad van Apple. Dit instapmodel heeft een flinke update gekregen ten opzichte van de vorige versie. Zo heeft hij een groter 10,5-inch scherm én een usb-c aansluiting (de lightning is verdwenen).

Onder de motorkap vind je de krachtige A14 Bionic-chip. Deze zat ook in de iPhone 12. Dat zorgt ervoor dat deze instap-iPad weer een stukje sneller is dan zijn voorganger en de allernieuwste software-functies aan kan.

Ook het design heeft een upgrade gekregen: de klassieke thuisknop heeft plaatsgemaakt voor Touch ID, dat verwerkt is in de aan/uit-knop. Niet alleen ontgrendel je je iPad daarmee sneller en gemakkelijker, maar het ziet er ook super strak uit.

Verder is de ultrawijde frontcamera nu op de lange kant van de iPad 2022 te vinden. Dit is enorm handig voor Facetime-gesprekken. De frontcamera heeft ook een kleine upgrade voor de 12 megapixel frontcamera gekregen. Deze ondersteunt Center Stage (Middelpunt) en zit op een andere plek.

En dan zijn er ook nog nieuwe kleuren! De iPad 2022 is er in verschillende opvallende tinten. Je hebt de keuze uit roze, geel, blauw of het stijlvolle zilver.