Ziggo-, KPN- en Odido-aanbiedingen: tot 737 euro voordeel

Is jouw internet en tv-abonnement voor thuis afgelopen? Dan zijn er momenteel leuke acties om een nieuwe af te sluiten met veel voordeel. We zetten ze voor je op een rij.

Internet en tv-deals

Wist je dat je ook toffe extra’s krijgt als je een nieuwe internet en tv-abonnement afsluit? Het loont daardoor om eens over te stappen van provider. Zo hebben Ziggo, KPN en Odido momenteel aanbiedingen die oplopen tot 737 euro voordeel. Wij hebben ze overzichtelijk voor je onder elkaar gezet. Zo kies jij de deal die het beste bij je past.

Providers met internet en tv-deals Ziggo KPN Odido

Ziggo-aanbieding: tot 737 euro voordeel

We beginnen met Ziggo, waar je momenteel tot 737 euro voordeel kunt scoren. De eerste zes maanden ontvang je 50 procent korting per maand. Je hebt er de keuze uit vier verschillende internetsnelheden: 100 Mbit/s, 200 Mbit/s, 400 Mbit/s en 1 Gbit/s. Ook voor je tv-pakket staat je een keuze te wachten tussen drie mogelijkheden.

Bij het afsluiten van je nieuwe abonnement krijg je bovendien een welkomscadeau. Je streamt 12 maanden lang gratis via een streamingdienst die je zelf uitkiest. Opties zijn SkyShowtime, Disney+, HBO Max, ESPN Compleet, Ziggo Sport Totaal en Film1.

Hierdoor loopt het voordeel op tot 737 euro. Voor je internet en tv-abonnement betaal je in totaal tot 273 euro minder. Hiervoor kies je de hoogste internetsnelheid en het uitgebreidste tv-pakket. Bovendien bespaar je met de gratis streamingdienst nog eens tot 215 euro.

Ook helpt Ziggo je gratis met de installatie van je nieuwe abonnement. Normaal gezien kost dit je 249 euro. Je abonnement loopt minimaal één jaar, daarna is het maandelijks opzegbaar.

KPN-aanbieding: tot 407 euro voordeel

Bij KPN heb je de keuze uit een tweejarig- of eenjarig-abonnement. Kies je voor het tweejarige abonnement, dan betaal je het eerste jaar 35 euro per maand voor je internet en tv-abonnement. Zit je liever niet zo lang vast aan je abonnement en ga je voor een contract van een enkel jaar, dan betaal je het eerste half jaar 35 euro per maand.

KPN heeft vier verschillende internetsnelheden waar je uit kunt kiezen: 100 Mbit/s, 200 Mbit/s, 1 Gbit/s of 4 Gbit/s. Met de snelste internetsnelheid krijg je 390 euro korting en je krijgt een maand lang Storytel Unlimited cadeau ter waarde van 16,99 euro. In totaal loopt je voordeel op tot 407 euro.

Je kunt ook je korting vervangen door een welkomstcadeau van 2 KPN SuperWifi-punten. Daarmee zorg je dat je in je hele huis snelle internetverbinding hebt. Dit kost normaal gezien 199 euro. je zorgt dat je in het hele huis snel internet hebt. Hier betaal je normaliter 199 euro voor, maar krijg je nu tijdelijk gratis.

Odido-aanbieding: tot 345 euro voordeel

Dan is er ook nog Odido die momenteel een actie heeft. Het voordeel is niet zo hoog als bij Ziggo en KPN, maar zeker de moeite waard. Je ontvangt het eerste half jaar namelijk korting op je internet en tv-abonnement. Je betaalt deze periode 30 euro per maand.

Ook hier heb je de keuze uit verschillende internetsnelheden: 100 Mbit/s, 400 Mbit/s, 1Gbit/s en 4 Gbit/s. Wil je nog sneller internet, dan is er ook nog 8 Gbit/s. Deze doet echter niet mee aan de actie. Met de hoogste snelheid loopt je korting op tot 270 euro. Bovendien zijn de eenmalige kosten niet 105 euro, maar 30. In totaal krijg je dus tot 345 euro korting.