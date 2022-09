Je Mac of MacBook opschonen met deze handige tip (ADV)

Nu Apple macOS Ventura heeft gepresenteerd, is het handig om je Mac alvast op te ruimen voordat je dit najaar gaat overstappen. En dat gaat het best met Mac Washing Machine X9 van Intego. Die app is nu extra goedkoop!

Waarom heb je Mac Washing Machine X9 nodig

Macs zijn over het algemeen heel efficiënt en onderhouden zichzelf min of meer vanzelf. Na verloop van tijd en bij zwaar gebruik kunnen ze echter toch wel aan onderhoud toe zijn. Dat merk je als je Mac langzamer gaat werken of simpelweg helemaal volstaat met onnodige bestanden.

Om ongewenste bestanden en duplicaten te verwijderen of om je Mac automatisch op te ruimen, heb je Mac Washing Machine X9, nodig. Tijdelijk, voor slechts een paar dagen, schaf je deze app aan voor € 19,99 in plaats van € 49,99. Een prima aanbieding voor iedereen die van een opgeruimde Mac houdt dus.

Zeg maar dag tegen ongewenste bestanden

Als je je Mac gebruikt, dan worden er een hoop bestanden aangemaakt die in principe overbodig zijn. Of het nu gaat om cachebestanden die je niet meer nodig hebt, of taalbestanden van apps voor talen die je niet eens spreekt. Deze nemen niet alleen ruimte in op je harde schijf, ze kunnen ook de boel vertragen.

Mac Washing Machine X9 helpt je erbij om je Mac op te schonen. De app spoort deze bestanden voor je op en kan ze uiteraard ook verwijderen, zodat je Mac weer sneller en efficiënter werkt.

Met de app verwijder je ook overbodige bestanden op je Mac. Want ja, ongemerkt heb je waarschijnlijk veel dubbele bestanden op je computer staan. Het zijn geen back-ups, maar gewoon duplicaten waarvan je niet eens weet dat ze bestaan ​​(en die je dus ook zeker niet nodig hebt).

Mac Washing Machine X9 vindt deze onnodige bestanden en laat je ze met een enkele klik verwijderen. Het ruimt je Mac op en geeft je schijfruimte terug, zodat je meer opslag hebt voor de echt belangrijke bestanden.

Efficiënter werken op een opgeruimde Mac

Is je Mac een echte puinhoop geworden? Ook daar kan Mac Washing Machine X9 je bij helpen. Dankzij een slimme functie kan de app automatisch de jungle van bestanden op je bureaublad ordenen en elk bestand in een geschikte map opslaan.

Het programma weet ook welke apps je het meest of het minst gebruikt. Op die manier houd je je Dock opgeruimd, want uiteraard laat Mac Washing Machine X9 je de apps in het Dock plaatsen of eruit halen.

Mac Washing Machine X9: nu 2x goedkoper dan CleanMyMac

Voor slechts een paar dagen is Mac Washing Machine X9 nu te koop voor een actieprijs van slechts € 19,99 (voor 1 Mac/1 jaar). Normaal gesproken betaal je er € 49,99 voor.

De software is compatibel met OS X 10.12 tot macOS Monterey (en binnenkort macOS Ventura) en ondersteunt ook Macs met een M1- of M2-chip. Niet tevreden met de prestaties van Mac Washing Machine X9? Binnen 30 dagen na aankoop kun je geld terugvragen!

Overigens: voor een completere bescherming van je Mac kun je ook de Intego Mac Premium-bundel aanschaffen. Naast Mac Washing Machine X9 zit hier ook een krachtige antivirus (VirusBarrier), een firewall, back-up-oplossing en een app voor ouderlijk toezicht bij. Daar betaal je € 29,99 voor.