iDays 2025 bij Amac: de grootste Apple (en smart home) Sale (ADV)

Voor Apple-producten ben je bij Amac aan het juiste adres, zeker nu de iDays weer van start zijn. Tot en met 1 juni 2025 profiteer je van scherpe deals op onder andere de Apple Watch, AirPods en veel meer topproducten.

iDays 2025 bij Amac

De iDays zijn weer begonnen bij Amac: dé periode om te besparen op populaire Apple- en smart home-merken. Tot en met 1 juni profiteer je van scherpe aanbiedingen, waarbij voor veel deals geldt: OP=OP. Naast kortingen op Apple-producten en smart home-artikelen, ontvang je nu met de kortingscode idays2025 ook 20% korting op diverse Apple-accessoiremerken.

1. Aqara slimme videodeurbel G4: van €99,99 voor €79,95

Deze Aqara Smart Video Doorbell G4 is een slimme videodeurbel met 1080p-beeldkwaliteit, nachtzicht en een brede kijkhoek van 162 graden. Dankzij lokale AI-gezichtsherkenning herkent hij bekende gezichten en kan hij slimme automatiseringen activeren, zelfs zonder internet.

Je kunt kiezen voor batterij- of bedrade installatie, en de deurbel werkt met Apple HomeKit, Google Home en Alexa. Beelden worden opgeslagen via gratis 7-daagse cloudopslag of lokaal op een microSD-kaart via de meegeleverde chime.

2. Netatmo slimme rookmelder: van €99,95 voor €79,95

De Netatmo Slimme Rookmelder is een geavanceerde rookmelder die je via wifi en de Netatmo-app direct waarschuwt bij rookdetectie, zelfs als je niet thuis bent. De rookmelder beschikt over een krachtige 85 dB sirene en een ingebouwde batterij met een levensduur van 10 jaar, waardoor je geen batterijen hoeft te vervangen.

Het apparaat voert automatische zelfcontroles uit op de batterij, sensor en wifi-verbinding, en stuurt meldingen bij eventuele problemen. Daarnaast kun je het alarm eenvoudig via je smartphone dempen en is de melder compatibel met Apple HomeKit en Google Home, zonder dat een extra basisstation nodig is.

3. Nuki Smart Lock: van €189 voor €119 – OP = OP

De Nuki Smart Lock is een slimme en eenvoudige manier om je deur te vergrendelen en ontgrendelen zonder fysieke sleutel. Met de Auto Unlock-functie opent de deur automatisch wanneer je nadert met je smartphone, en via de Nuki-app kun je tot 200 virtuele sleutels beheren voor familie, vrienden of dienstverleners.

De installatie is simpel en vereist geen boren of schroeven, waardoor het ideaal is voor zowel huizen als huurappartementen. Dankzij de ondersteuning voor het Matter, Apple HomeKit, Google Home en Amazon Alexa is het slot naadloos te installeren in diverse smart home-ecosystemen. Met een batterijduur tot zes maanden en optionele accessoires zoals de Nuki Bridge voor externe toegang, biedt dit slimme slot zowel gemak als flexibiliteit.

4. Eve slimme stekker: (Matter) van €39,95 voor €27,95

De Eve Energy slimme stekker (Matter) is een compacte en veelzijdige smart plug waarmee je apparaten op afstand kunt bedienen en hun energieverbruik kunt monitoren. Dankzij ondersteuning voor Matter en Thread integreert hij naadloos met platforms zoals Apple Home, Google Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings.

De stekker biedt volledige privacy zonder cloudafhankelijkheid, registratie of tracking, en is eenvoudig in te stellen via de app of spraakassistent. Met de Eve-app kun je schema’s instellen en gedetailleerde energie-inzichten verkrijgen, waardoor je je energieverbruik efficiënt kunt beheren.

Overige Apple deals tijdens de iDays bij Amac

Tijdens de iDays scoor je korting op meer dan 100 Apple-deals. Zo shop je de MacBook Air (M3, 512 GB) al voor slechts 1199 euro, dat is een korting van maar liefst 560 euro op de adviesprijs. Ook de AirPods Pro, Apple Watch Series 10 en iPad 2022 zijn nu extra voordelig. Bekijk deze scherpe Apple-aanbiedingen hieronder:

Korting op accessoires tijdens iDays 2025

De iDays lopen nog tot en met 1 juni, maar wees er snel bij: OP = OP. Met de kortingscode idays2025 ontvang je bovendien 20% korting op Apple-accessoires van topmerken als Logitech, Decoded, Zens en Native Union.

Bescherm je MacBook, iPad of iPhone met de beste hoesjes en screenprotectors, of breid je werkplek uit met een muis of toetsenbord. Je bestelling wordt gratis thuisbezorgd of kun je afhalen, maar kom je liever langs voor persoonlijk advies? Bezoek dan één van de 47 winkels.