iDays 2023 bij Amac: de grootste Apple sale (ADV)

Voor Apple-producten moet je bij Amac zijn. Al helemaal nu de iDays er weer zijn. Tot en met 3 juli 2023 profiteer je van goede deals op onder andere de Apple Watch, AirPods en meer!

iDays 2023 bij Amac

Schaf je Apple-wensenlijst tijdens de iDays – die tot en met 3 juli 2023 lopen – voordelig aan. Ook op accessoires zijn leuke kortingen. Zo bescherm je je nieuwe elektronica of geef je ze juist een persoonlijke look. Wij hebben de interessantste iDays-aanbiedingen voor je op een rijtje gezet.

Apple Watch SE 2022 – adviesprijs 299 euro, nu vanaf 289 euro

De Apple Watch SE 2022 is de betaalbare versie van zijn duurdere broer, de Apple Watch Series 8, maar net zo krachtig. Hij maakt namelijk gebruik van dezelfde chip en heeft nagenoeg dezelfde functies. Denk hierbij aan de crashdetectie die de hulpdiensten inschakelt na een ongeluk, maar hij zit ook boordevol gezondheidssensoren.

Die meten onder meer je hartslag, sportsessies en je slaap. Natuurlijk ontvang en verstuur je je WhatsApp-berichten en het regelen van je muziek vanaf je pols. Nu moet je alleen nog de kleur en het formaat kiezen. Je hebt namelijk de keuze tussen een kast van 40 of 44 millimeter.

AirPods Pro 2 – adviesprijs 299 euro, nu vanaf 279 euro

Als muziekfan kunnen goede oordopjes niet ontbreken. De AirPods Pro 2 hebben ten opzichte van de voorgangers verbeterde actieve ruisonderdrukking en langere accuduur. Zo luister je nu tot 6 uur lang via de oordopjes. En het belangrijkste: ze leveren geweldig geluid.

Bovendien is het oplaaddoosje aangepast. Het doosje is in ‘Zoek mijn’-app te vinden en geven een geluidje als je hem kwijt bent. Hij heeft nu namelijk speakers gekregen, dus je vindt de AirPods Pro 2 in een mum van tijd terug.

iPad 10e generatie – adviesprijs 589 euro, nu vanaf 549 euro

De 10e generatie iPad werd door Apple in 2022 uitgebracht en zet je in voor eenvoudige taken als internetten, lezen en spelletjes spelen. Onder de motorkap vind je de A14 Bionic-chip die krachtig genoeg is voor alledaagse taken. Hij is iets gegroeid ten opzichte van de 9e generatie.

Met een display van 10,5 inch kijk je je series comfortabel op de instap-iPad. Verder heeft hij een ander ontwerp gekregen met de camera op de lange zijde. Ook ondersteunt de 10e generatie iPad de Apple Pencil 1, dus je creatieve kant kan zich nu laten zien.

MacBook Air 13 inch – adviesprijs 1299 euro, nu vanaf 1199 euro

Ben jij veel onderweg, dan is een lichte en compacte laptop wel zo fijn. Het 13,6 inch-scherm van de MacBook Air heeft een Liquid Retina-display en ondersteunt tot 1 miljard verschillende kleuren. Wat je ook op je scherm zet, alles komt prachtig uit de verf. Dankzij de M2-chip is hij overigens lekker krachtig.

Ook handig als je onderweg bent: de accu gaat tot 18 uur lang mee. Op openbare plekken hoef je dus niet meer te azen op een plekje bij het stopcontact, want jij komt sowieso de dag door op een lading.

Korting op accessoires tijdens iDays 2023

Bij Amac klop je aan voor alles dat met Apple te maken heeft. Niet alleen tijdens je aankoop, maar ook daarvoor – als je nog niet helemaal weet wat je zoekt – en daarna. Ga langs bij één van de vijftig winkels verspreid over Nederland of stel al je vragen via de chat op de website. Alle medewerkers zijn getraind tot Apple-experts en geven je graag antwoord.

Daarnaast profiteer je van gratis trainingen voor je nieuwe Apple-gadget en twee jaar garantie. Heb je nog een oud apparaat in je lade liggen? Dan ruil je hem via Amac handig in en krijg je korting op je aankoop.

Nog meer korting krijg je tijdens de iDays 2023 op accessoires, zoals hoesjes, adapters, opladers en meer. Met de kortingscode IDAYS2023 krijg je 20 procent korting op merken zoals Logitech, Decoded, dbramante1928, Eve en Zens. Let wel op: officiële Apple-accessoires zijn hiervan uitgesloten.