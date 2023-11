Deze soundbar van de Action is enorm goedkoop (én levert goed geluid)

Ben je nog op zoek naar een goedkope soundbar? Dan is de Hyundai Apex soundbar van de Action een goede én betaalbare optie! Wij vertellen je meer over de soundbar.

Hyundai Apex soundbar van de Action

Wil je het geluid van je televisie uitbreiden? Dan ben je al snel aangewezen op een soundbar, maar die hebben meestal een behoorlijk hoge prijs. Zo betaal je voor een soundbar van Sonos al gauw ongeveer 800 euro. Wil je niet zoveel betalen voor beter geluid? Dan kun je bij de Action terecht voor slechts tien procent van die prijs! De Hyandai Apex soundbar krijg je bij de Action al voor 79,95 euro.

Met een vermogen van 80 watt en een ingebouwde subwoofer levert de soundbar helder en krachtig geluid. Zo bekijk je jouw favoriete films en tv-programma’s thuis op een geheel nieuwe manier. Luister je thuis vaak naar muziek? Dan verbind je jouw iPhone probleemloos met de soundbar via bluetooth om je favoriete nummers af te spelen. Dat is niet het enige dat makkelijk gaat, want de soundbar van de Action is heel snel te installeren.

Zo installeer je de soundbar

Je hebt verschillende opties bij het installeren van de Hyundai Apex soundbar. Met het slanke en moderne ontwerp misstaat de soundbar niet onder je televisie. Je kunt de soundbar daarom zonder zorgen neerzetten op je televisiemeubel. Verbinden met de televisie (of andere apparaten) gaat vervolgens via bluetooth, een aux- of HDMI-kabel. Zo weet je zeker dat de soundbar aangesloten kan worden op al je devices.

Is jouw televisie bevestigd aan de muur? Dan heeft de soundbar een extra voordeel, want je hebt de mogelijkheid om het apparaat ook aan de muur te hangen. Je krijgt het bevestigingsmateriaal voor de muurmontage meegeleverd met de soundbar. Zo kun je zelf kiezen op welke manier je de soundbar wilt wegwerken in jouw woon- of slaapkamer. Eenmaal geïnstalleerd gaat het bedienen gemakkelijk met de aparte afstandsbediening.

Belangrijk: soundbar alleen online te krijgen

Action biedt de Hyundai Apex soundbar alleen in de webwinkel aan, dus je hoeft er niet voor naar de winkel te gaan. Via de webshop betaal je 5,99 euro verzendkosten, je hebt de soundbar dan binnen drie tot vijf werkdagen binnen. Ben je van plan om de speaker te kopen? Bekijk hem dan via onderstaande link in de webwinkel van de Action!

Let wel op, want we weten niet hoe groot de voorraad van de soundbar bij de Action is. Wees er daarom snel bij als je de Hyundai Apex soundbar voor de feestdagen in huis wilt hebben, want het apparaat kan snel uitverkocht raken. Wil je de bioscoopervaring thuis helemaal compleet maken? Bekijk dan deze goedkope beamer van de Action, zodat je niet meer beperkt bent tot je televisiescherm!

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws of meer iPhone-tips? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten!