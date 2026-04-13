Zo maak je eenvoudig een website met behulp van Apple Intelligence (ADV)

Apple Intelligence is al even in het Nederlands te gebruiken, waardoor het voor Apple‑gebruikers makkelijker dan ooit is om zelf een WordPress‑website te maken. Hieronder zetten we een aantal handige tips voor je op een rij.

Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar

Goed nieuws voor Apple-fans, want Apple Intelligence is eindelijk in het Nederlands beschikbaar. Sinds iOS 26.1 is uitgebracht is het mogelijk om Apple Intelligence met Siri in het Nederlands te gebruiken. In combinatie met ChatGPT is het zelfs een zeer snelle en efficiënte manier om content te creëren.

Deze recente ontwikkelingen maken het steeds gemakkelijker om een WordPress-website te maken en te beheren, zeker als je kiest voor een Nederlandse webhoster met ondersteuning. Zo draait alles volledig in jouw eigen taal. Hieronder zetten we verschillende mogelijkheden en handige tips voor je onder elkaar.

Zo start je een eigen WordPress-site

Het eerste dat je nodig hebt, is hosting bij een betrouwbare aanbieder zoals Hostnet. Zij bieden ondersteuning in het Nederlands en hebben korte wachttijden, waardoor je bij technische vragen snel en eenvoudig contact kunt opnemen.

Sommige Nederlandse WordPress hostingproviders, waaronder Hostnet, bieden speciale pakketten aan die specifiek zijn geoptimaliseerd voor WordPress sites, dit is inclusief gecertificeerde servers, Nederlandse support en de WordPress One-Click install. Met WordPress One-click install wordt WordPress gemakkelijk in één enkele klik geïnstalleerd, zonder dat je hier technische kennis voor nodig hebt. Je kunt dan meteen beginnen met het bouwen van je site en het genereren van eigen content.

Er zijn meerdere AI-tools beschikbaar in WordPress zelf, een van de belangrijkste is de WordPress AI Assistant, die onlangs is gelanceerd. Deze AI-tool is echter enkel beschikbaar voor zakelijke (betalende) gebruikers van WordPress.

Gelukkig zijn er goedkopere alternatieven die even efficiënt zijn voor het creëren van content en het opzetten van je site. Denk aan AI-plugins, zoals ChatGPT, Claude of Jetpack (wat ook beschikbaar is in de Apple App Store). Jetpack beschikt over geïntegreerde Jetpack AI, en kan worden gebruikt voor het maken van content direct in WordPress zelf (inclusief het genereren van afbeeldingen).

Apple Intelligence en Claude voor het beheren van je site

Als je kiest voor een Nederlandse hostingprovider zoals Hostnet, dan installeer je de WordPress MCP-plugin op je site en schakel je vervolgens Claude in via Siri om je site aan te sturen. Dit maakt het mogelijk om Apple Intelligence in het Nederlands te gebruiken. Dicteer bijvoorbeeld een blogpost via Apple Intelligence op je iPhone en open WordPress op je Mac om via Claude de tekst te optimaliseren voor SEO.

Deze integratie maakt het ook mogelijk om een veilige en directe verbinding te maken tussen Claude en je WordPress website. Claude is een zelfstandige AI assistent voor complexere taken en is geschikt voor desktop en mobiel gebruik. Hier kun je bijvoorbeeld artikelen mee schrijven, creatieve en lange teksten finetunen, documenten samenvatten en SEO-suggesties genereren.

Voor Apple-gebruikers nu ook laagdrempeliger

Het maken en onderhouden van een WordPress-site is als Apple-gebruiker nu veel toegankelijker. Dankzij de Nederlandse ondersteuning van Apple Intelligence en hostingpartners is Engels vrijwel overbodig geworden. Het opzetten en beheren van je site kan volledig in het Nederlands, van het schrijven van prompts en beantwoorden van technische vragen tot het samenvatten van teksten en optimaliseren voor SEO. Apple Intelligence biedt hierbij ondersteuning op diverse gebieden.