Bespaar op je energierekening met deze slimme gadget van HomeWizard

Hou je energierekening laag met de slimme HomeWizard P1 Meter. Deze compacte gadget klik je eenvoudig in je slimme meter en geeft zo direct live inzicht in stroom-, gasverbruik en teruglevering van zonnepanelen. We zetten alle details hieronder voor je op een rij

Wat is de P1 Meter van HomeWizard

De HomeWizard P1 Meter is een klein kastje dat je in je slimme meter klikt voor direct inzicht op je stroom-, gasverbruik en zonnepanelen. Hij kost slechts 24,95 euro, werkt op wifi en je ziet alles live in de overzichtelijke app op je telefoon: zoals grafieken per seconde, dag of jaar. Zo vind je makkelijk sluipverbruik ’s nachts of pieken als je doucht, zonder gedoe met allerlei kabels.

Met deze meter kun je flink besparen op je energierekening door slimmer om te gaan met apparaten, zoals standby uitzetten of wassen in daluren. Veel mensen besparen daarmee gemakkelijk zo’n 50 tot 200 euro per jaar. Het apparaatje past op bijna alle meters in Nederland. Handig voor wie duurzamer wil leven zonder dat er een ingewikkelde installatie voor nodig is.

Hoe installeer ik deze handige P1-meter

Deze P1 Meter installeer je in vijf minuten zonder gereedschap. Ga naar je meterkast, vind de P1-poort op je slimme meter (vaak rechts of onder een klepje), klik de meter stevig in tot de statusring wit knippert, bij oudere meters gebruik je de usb-c-adapter.

HomeWizard Energy HomeWizard B.V. 9.4 (97.162 reviews) Gratis via App Store via App Store

Het koppelen van de P1 Meter gaat als volgt: Download de HomeWizard Energy-app; Maak een account aan; Druk op ‘Nieuw apparaat toevoegen’ en kies ‘P1 Meter; Houd de knop op de meter ingedrukt tot hij blauw knippert; Verbind met het tijdelijke netwerk ‘P1meterSetup’; Kies tot slot je eigen wifi met wachtwoord.

De applicatie voltooit vervolgens de setup. Controleer of het ringetje groen wordt voor een succesvolle installatie. Zo heb je binnen korte tijd het slimme apparaatje van HomeWizard geïnstalleerd!

Nog meer smart home-gadgets van HomeWizard

Naast deze handige P1-meter biedt HomeWizard nog veel meer slimme gadgets voor je huis. Neem bijvoorbeeld de Energy Socket: deze slimme stekker geeft je direct inzicht in het stroomverbruik van elk aangesloten apparaat. Je schakelt ermee onnodig standby-gebruik uit en stelt timers in, zodat apparaten alleen aangaan als jij dat wilt, perfect om zo extra te besparen op je energierekening.