Waarom de HomePod mini de beste Apple-speaker is (+winactie)

De HomePod 2023 is een geweldige slimme speaker én maakt je huis wat smarter. Helaas is die wel flink aan de prijs. Gelukkig is er de HomePod mini die net zo slim is, maar veel goedkoper. En van Amac mogen wij er bovendien eentje weggeven!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomePod mini: net zo capabel, betere prijs

In januari kondigde Apple de HomePod 2023 aan, zijn derde slimme speaker. De eerste generatie was een flop, maar nu hoopt Apple de HomePod nieuw leven in te blazen.

Wat ons betreft is dat echter maar half gelukt. Zo klinkt de HomePod 2023 nog steeds enorm goed, werkt naadloos samen met andere apparaten en heeft nu twee extra sensoren om de temperatuur en luchtvochtigheid in huis te meten. Laatstgenoemde is bijvoorbeeld handig voor smart-home automatiseringen. Maar er is ook één flink nadeel: de HomePod 2023 is best duur. Voor de slimme speaker leg je namelijk 349 euro neer.

Apple biedt gelukkig een alternatief aan: de HomePod mini. Deze slimme speaker is al iets langer uit en is de kleine versie van de HomePod 2023. Ondanks het kleine formaat kan hij kan nagenoeg alles wat zijn grote broer ook kan, maar dan voor een veel lagere prijs van € 104,95.

Apple HomePod mini prijzen vergelijken Nieuw € 104,95 Bekijk beste prijs

Heldere deuntjes door je huiskamer dankzij HomePod mini

Je muziek luister je via de HomePod mini. Hoewel de slimme speaker heel compact is, komt er een behoorlijk goed geluid uit. Ideaal dus om muziek te luisteren tijdens het koken of als je een paar vrienden over de vloer hebt.

De HomePod mini heeft ook een extra leuke functie op muziekvlak: handoff. Door je iPhone die muziek aan het afspelen is dichtbij de slimme speaker te houden, neemt de speaker de muziek over. Je luistert nu via de speaker. Wil je weer op je iPhone luisteren, dan herhaal je de procedure.

Het is goed om te weten dat muziekstreamingsdiensten als Apple Music en Deezer rechtstreeks met de slimme speaker werken, maar Spotify helaas niet. Gelukkig wil dat niet zeggen dat de HomePod mini niet voor jou is als je een Spotify-abonnee bent. Je gebruikt in dat geval AirPlay via je iPhone of iPad om alsnog muziek vanaf de dienst door de speaker te sturen.

Slimme speaker voor in je slimme huis

Muziek luisteren is echter niet alles waar je de HomePod mini voor in huis haalt. Het apparaatje werkt namelijk ook samen met al je slimme lampen, thermostaat of andere slimme producten. Zo stel je eenvoudig automatiseringen in, zodat de gordijnen dicht gaan of airconditioning aan gaat zodra de temperatuur boven een bepaald aantal graden komt.

De temperatuur- en vochtigheidssensor van de HomePod 2023 had de HomePod mini overigens al, maar deze zijn pas actief sinds de update naar iOS 16.3. Dus ook met je de ‘oudere’ HomePod mini kun je automatiseringen laten uitvoeren op basis van de temperatuur en luchtvochtigheid.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je bedient de HomePod mini via het aanraakgevoelige scherm aan de bovenkant of gewoon met je stem via Siri. In dat geval zeg je tegen de slimme speaker dus precies wat hij moet doen en wanneer hij dat moet doen. Heb je brandende vragen, zoals hoe dat liedje heet wat je nu aan het beluisteren bent, dan beantwoordt de mini speaker die ook graag voor je.

De HomePod mini is een slimme en veelzijdige speaker en is perfect voor in kleinere ruimtes. Hij matcht altijd met je interieur, want hij is verkrijgbaar in vijf kleuren: wit, zwart, geel, oranje en blauw. Wil je dit alles zelf ervaren? Ga dan eens langs bij een Amac-winkel bij jou in de buurt.

De beste HomePod mini-aanbiedingen

De HomePod mini lijkt dus enorm op zijn grotere broer en dat voor een veel lagere prijs. Wil je er nu één kopen en het zelf ervaren? Hieronder in de prijsvergelijker vind je de actuele prijzen voor deze slimme speaker, zodat je altijd de beste deal hebt.

Maak kans op de HomePod mini

Benieuwd geworden naar de HomePod mini? Goed nieuws, want wij mogen er eentje weggeven van Amac! Schrijf je snel in via onderstaand formulier om kans te maken op de zwarte variant. Meedoen kan tot en met 2 maart.

Laden…