Grijp je kans: de HomePod mini is nu goedkoper dan ooit

Ben je op zoek naar een HomePod mini? Dan is nu je kans. De HomePod mini is tijdens Black Friday 2023 goedkoper dan ooit!

HomePod mini is nu goedkoper dan ooit

De HomePod mini is de compactere variant van de HomePod, de slimme luidspreker van Apple. Wat maakt de mini dan zo ‘intelligent’? Nou, met vier ingebouwde microfoons kan hij jouw stem oppikken, waardoor je Siri opdrachten kunt geven. Hiermee kun je onder andere berichten versturen of je slimme lampen bedienen.

De HomePod mini is beschikbaar in verschillende kleuren en kost normaal 109 euro bij Apple. Tijdens Black Friday 2023 is hij zelfs een stuk goedkoper te vinden. Zo is de HomePod mini in elke kleur nu 88 euro bij MediaMarkt. Hiermee bespaar je toch nog 21 euro extra op de adviesprijs!

Wees er wel snel bij, want ook bij deze aanbieding tijdens Black Friday geldt natuurlijk OP = OP. Was je toch te laat? Check dan in ieder geval onze HomePod mini-prijsvergelijker. Dan weet je meteen waar de HomePod mini ook nog goedkoper is.

HomePod mini in het kort

Dit kleine ronde bolletje is natuurlijk ook prima om muziek mee af te spelen. Hij heeft niet de power zoals zijn grote broer (de HomePod 2023), maar het geluid dat hij produceert is prima voor een kleine(re) kamer.

De HomePod mini is compatibel met een breed scala aan muziekdiensten, waaronder Apple Music. En als iets niet direct ondersteund wordt, kun je eenvoudig alle audio van je iPhone naar de HomePod mini sturen via AirPlay 2. Ook leuk: met de HomePod mini kun je tegenwoordig zelfs je temperatuur (en luchtvochtigheid) binnen checken.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.