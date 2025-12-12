iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

Hier scoor je voor altijd 25 procent korting op een abonnement (ook sim only)

Jane van Brakel
12 december 2025, 14:37
2 min leestijd
Zoek je een nieuw abonnement of sim only? Goed nieuws: je profiteert nu van een hele interessante deal dankzij deze levenslange korting. Hieronder staan alle details van deze aanbieding overzichtelijk op een rij.

25 procent korting op een abonnement: dit is hoe het werkt

Bij Hollandsnieuwe staat een wel hele aantrekkelijke aanbieding voor je klaar. Normaal loopt je abonnement na twee jaar af en betaal je het standaardtarief, of je moet weer op zoek naar een nieuwe deal. Tot en met 5 januari scoor je echter als nieuwe klant levenslang 25 procent korting zolang je klant blijft, zelfs na afloop van je tweejarige contract.

Dit betekent dat een 10GB-bundel slechts 6,75 euro per maand kost in plaats van 9 euro. Voorkeur voor een abonnement met de nieuwe iPhone 17 (of een ander toestel)? Dat kan ook: de bundelprijs blijft gelijk en je profiteert volledig van de levenslange 25 procent korting, hier komen dan nog wel de toestelkosten bovenop. De deal geldt voor alle sim only-abonnementen en abonnementen met telefoon.

Scoor een sim only met levenslang 25 procent korting

iPhone 17 met levenslang 25 procent korting

iPhone 16 met levenslang 25 procent korting

iPhone 16e met levenslang 25 procent korting

Ik wil meer weten over….

Sim only met levenslang 25 procent korting Abonnement met levenslang 25 procent korting

Levenslang 25 procent korting op een sim only

Op zoek naar een nieuw sim only-abonnement? Hollandsnieuwe is dan zeker een interessante optie. De provider heeft bundels van 5GB tot 20GB, inclusief de keuze uit onbeperkt bellen of een alles-in-één pakket voor data, belminuten en sms.

Elke maand pas je je bundel kosteloos aan, je ontvangt een gratis kostenplafond tegen buitenbundelkosten, en tijdelijk betaal je geen aansluitkosten van 20 euro. Hieronder zetten we de bundels voor je op een rij (inclusief de levenslange 25 procent korting).

  • 2.000 MB’s, minuten of sms’jes voor 5,60 euro per maand (normaal 7,50 euro)
  • 5.000 MB’s, minuten of sms’jes voor 6 euro per maand (normaal 8 euro)
  • 10.000 MB’s, minuten of sms’jes voor 6,75 euro per maand (normaal 9 euro)
  • 15.000 MB’s, minuten of sms’jes voor 7,50 euro per maand (normaal 10 euro)
  • 20.000 MB’s, minuten of sms’jes voor 9 euro per maand (normaal 12 euro)
Bekijk alle sim only-abonnementen

Levenslang 25 procent korting op een abonnement

Op zoek naar een abonnement met de iPhone 17, iPhone 16 of iPhone 16e bij Hollandsnieuwe? Dan vind je daar diverse bundels van 5GB tot 20GB, met opties voor onbeperkt bellen of een alles-in-één pakket dat data, belminuten en sms combineert.

iphone 17 paars review

Je kunt je bundel elke maand gratis aanpassen naar boven of beneden, profiteer van een kostenplafond dat buitenbundelkosten voorkomt, en tijdelijk betaal je geen aansluitkosten van 20 euro. Ook bij deze abonnementen met toestel ontvang je de levenslange 25 procent korting op je bundel zolang je klant blijft. Let op: de iPhone 17 heeft een langere levertijd, houd hier rekening mee bij je bestelling.

iPhone 17 met levenslang 25 procent korting

iPhone 16 met levenslang 25 procent korting

iPhone 16e met levenslang 25 procent korting

