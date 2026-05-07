Overstappen van KPN, Odido of Ziggo: hier scoor je internet en tv voor 1 euro

Hollandsnieuwe breidt zijn aanbod flink uit. Naast sim only en telefoons kun je nu ook je vaste internet en tv bij de aanbieder afsluiten. Om dit te vieren betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per dag.

Internet en tv bij hollandsnieuwe: tijdelijk met flinke korting

We kenden Hollandsnieuwe al als provider voor mobiele abonnementen, maar daar komt nu iets nieuws bij. Je kunt er voortaan ook terecht voor vast internet en tv. Kies je voor een tweejarig contract, dan betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per dag (30 euro per maand). Daarna betaal je het reguliere tarief. Extra fijn: je krijgt 5 jaar lang de garantie dat je tarief niet stijgt, wat handig is met het oog op de komende prijsverhogingen.

Heb je liever een korter contract? Met een eenjarig contract betaal je de eerste 8 maanden 30 euro per maand. Hierdoor komt je gemiddelde maandprijs voor 1 Gbit/s uit op slechts 35 euro per maand.

Alles wat je wil weten over Hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe biedt 2 internetsnelheden: 100 Mbit/s of 1 Gbit/s. Woon je alleen of met z’n tweeën, dan is 100 Mbit/s meer dan genoeg. Voor grotere huishoudens die veel online zijn, is 1 Gbit/s de slimme keuze. Beide pakketten kosten het eerste jaar 30 euro per maand, waardoor Hollandsnieuwe één van de voordeligste opties van dit moment is.

100 Mbit/s : eerste jaar 30 euro per maand, daarna 35 euro per maand. Gemiddeld betaal je hierdoor 32,50 euro per maand over 2 jaar.

: eerste jaar 30 euro per maand, daarna 35 euro per maand. Gemiddeld betaal je hierdoor 32,50 euro per maand over 2 jaar. 1 Gbit/s: eerste jaar 30 euro per maand, daarna 45 euro per maand. Gemiddeld betaal je hierdoor 37,50 euro per maand over 2 jaar.

Eerste jaar gratis tv kijken bij hollandsnieuwe

Wil je ook tv kijken? Het eerste jaar is dat gratis, daarna betaal je 10 euro per maand extra. Je kijkt via de hollandsnieuwe tv-app, die beschikbaar is op al je apparaten. Houd er wel rekening mee dat er geen extra zenderpakketten beschikbaar zijn om het aanbod uit te breiden.

Hollandsnieuwe maakt gebruik van het Ziggo-netwerk, waardoor je internet geleverd wordt via glasvezel in combinatie met de coaxkabel. Handig als je na de recente prijsverhoging van Ziggo wil overstappen. Heb je ook een mobiel abonnement bij hollandsnieuwe? Dan ontvang je combivoordeel in de vorm van extra data.

Liever een éénjarig-abonnement of nog korter?

Heb je de voorkeur voor een korter abonnement? Er is ook een maandelijks opzegbaar abonnement beschikbaar of een eenjarig contract. Het maandelijks opzegbare abonnement heeft geen actie, maar het is een fijne manier om hollandsnieuwe als provider eens rustig uit te proberen.

Kies je voor een eenjarig contract, dan betaal je de eerste 8 maanden 30 euro per maand. Je gemiddelde maandprijs voor 1 Gbit/s komt daarmee zelfs nog lager uit: slechts 35 euro per maand. Nadeel is wel dat je daarna opnieuw op zoek moet naar een goede aanbieding en je minder profiteert van de prijsgarantie van 5 jaar.

Toch zelf vergelijken?

