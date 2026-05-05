Hier zijn de AirPods Pro 3 tijdelijk fors goedkoper

Wil jij de AirPods Pro 3 in huis halen, maar niet de volle mep betalen? Kijk dan snel bij Bol en Amazon. Hier scoor je oortjes voor fors minder dan de adviesprijs.

AirPods Pro 3 tijdelijk flink goedkoper

In september van 2025 introduceerde Apple de nieuwe AirPods Pro 3 met een prijskaartje van 249 euro. In onze review waren we zeer te spreken over de draadloze oortjes. We zijn nu een half jaar verder en bij meerdere winkels is de prijs ondertussen gezakt. Bij Bol en Amazon betaal je nu 209,90 euro.

AirPods Pro 3: uitstekend geluid met fantastische ruisonderdrukking

Met de AirPods Pro 3 kun je altijd en overal genieten van je favoriete nummers, podcasts en meer. De adaptieve EQ past het geluid aan op de vorm van je oor voor de best mogelijke luisterervaring. Hiernaast zijn de draadloze oortjes slim genoeg om zelf te wisselen tussen de actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus. Zo hoor je alleen wat je echt wilt horen. Apple zelf zegt dat de ANC tot twee keer effectiever is vergeleken met het vorige model. Handig voor in het openbaar vervoer of op een druk kantoor.

Je hoeft ook niet bang te zijn voor een lege batterij. Zet je de actieve ruisonderdrukking aan, dan kun je voor maximaal 8 uur naar muziek luisteren. Met de transparantiemodus is dit zelfs 10 uur. In de verpakking zitten vijf verschillende maten opzetstukjes. Zo is er dus altijd wel een maat passend bij jouw oren.

Een opvallende nieuwe functie is de hartslagmeter. Zo kun je tijdens het sporten je prestaties volgen zonder een smartwatch. Ook handig is dat de dopjes letten op de gezondheid van je oren. Zo kan de gehoorapparaat-functie gesprekken duidelijker laten klinken, waardoor je alles goed hoort. Hiernaast kun je met actieve gehoorbescherming voorkomen dat de muziek te luid is. Al deze functies maken de AirPods Pro 3 een uitstekende keuze.