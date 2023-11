De beste handschoenen voor je iPhone (voor elk budget)

De winter komt er weer aan en handschoenen zijn dan vrijwel een must. Maar wat zijn de beste handschoenen waarmee je nog steeds je iPhone kunt gebruiken? Wij geven je vijf prima opties.

De beste handschoenen voor je iPhone

Je hebt het vast al gemerkt dat het touchscreen van je iPhone niet met normale handschoenen werkt. Nee, daarvoor moeten de vingertoppen uit een speciaal materiaal bestaan.

Meestal zijn die dan gemaakt van nylon garen en voorzien van een zilver coating. Het zilver zorgt ervoor dat de handschoenen geleidend worden en je dus met handschoenen aan nog je iPhone kunt gebruiken.

Inmiddels zijn er zoveel verschillende handschoenen beschikbaar die je kunt gebruiken dat het lastig kiezen wordt. Wij hebben er vijf voor je geselecteerd variërend van stylish tot spotgoedkoop!

1. Hema handschoenen touchscreen zwart

Deze geweven zwarte handschoenen hebben een zachte binnenkant van fleece. Bij de duimen en wijsvinger zit een kleinl, rond laagje stof waarmee je de iPhone kunt blijven gebruiken.

De beoordelingen van deze handschoenen bij de Hema zijn erg positief. Ze zijn erg dun, zacht en warm. Wel zijn de rondjes op de duim en wijsvinger voor het touchscreen van je iPhone wat (te) klein.

De handschoenen touchscreen zwart kosten 12,50 euro bij de Hema en zijn online te bestellen.

2. Touchscreen smartphone handschoenen

Wil je liever handschoenen met een kleurtje? Dan is dit setje misschien iets voor jou. De Touchscreen smartphone handschoenen voor volwassenen zijn er in blauw, geel, groen en roze. De handschoenen kosten net iets meer dan 5 euro bij Bol en kunnen met twee vingers en de duim het scherm van je smartphone bedienen.

Volgens de reviews zitten ze redelijk warm, maar hebben ze een (voor sommige te) opvallende kleur. Ze zijn wat aan de dunne kant en voor lange wandelingen in erg gure avonden zijn ze wat minder geschikt.

3. Action Touchscreen handschoenen

Wil je zo goedkoop een setje handschoenen waarmee je de iPhone nog in de winter kunt bedienen? Dan moet je bij de Action zijn. Deze Touchscreen handschoenen kosten slechts 1,69 euro en hebben op de wijsvinger en duim een speciale vingertoppen om je iPhone te bedienen.

De handschoenen zijn er in één maat en voelen lekker zacht aan. Ze zitten warm, maar als het echt koud is voel je wel de wind erdoorheen. De handschoenen zijn alleen in de winkel verkrijgbaar, dus je moet wel even naar de dichtstbijzijnde Action lopen (zelfs in de kou).

4. Lederen touchscreen handschoenen met stiksels

Ga je meer voor stylish? En vind je het niet erg om iets meer uit te geven? Dan zijn deze lederen touchscreen handschoenen misschien wel iets voor jou. Ze zijn gemaakt van echt leer en de binnenkant is warm en zacht gevoerd. Uiteraard kun je ook met deze handschoenen je iPhone bedienen.

Reviews zijn erg positief maar raden wel aan om een maat groter te bestellen. De handschoenen (normaal 24,99 euro, maar op dit moment 17,99 euro) voelen zacht aan en zijn erg mooi afgewerkt.

5. Fleece handschoenen – MT100

Deze handschoenen van Decathlon zijn verbeterd en hebben een dikkere laag fleece van binnen zodat ze nu nog warmer zitten. De Fleece handschoenen – MT100 kosten 9,99 euro.

Bij deze handschoenen kun je met je duim als wijsvinger het scherm van je iPhone bedienen. Erg handig is het antislip-laagje tussen de duim en wijsvinger. Hierdoor glipt je telefoon niet uit je vingers als je de handschoenen draagt.

