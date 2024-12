Gratis WK darten 2025 kijken met recordaantal Nederlanders

Het is bijna zover, de 32ste editie van het PDC WK Darts 2025 staat op het punt van beginnen. Voor het eerst in de historie van het WK doen zestien Nederlanders mee aan het toernooi. We vertellen je waar je het WK darten 2025 kunt kijken.

Zondag 15 december 2024 om 20.00 uur begint de eerste wedstrijd in het Alexandra Palace in Londen. Het toernooi zal geheel volgens traditie eindigen in het nieuwe jaar, op 3 januari 2025. En voor het eerst sinds 2022 is het toernooi weer gratis te volgen bij Viaplay.

Kijk tot de kerst WK darten 2025 gratis met Viaplay

In Nederland beheert Viaplay sinds 2022 de rechten voor het uitzenden van het darten. Voorheen moest je een abonnement op de streamingdienst hebben om te kunnen genieten van het grootste darttoernooi van het jaar. Dit jaar heeft Viaplay besloten om het anders aan te pakken.

Viaplay zendt de eerste twee rondes van het WK darten gratis uit. Dit betekent dat je tot de kerst alle wedstrijden gratis kijkt op het open net van Viaplay TV. Dit is afhankelijk van je provider te zien op kanaal 12 (Odido, NLZiet en Youfone) of 19 (KPN, Ziggo, Delta, Caiway). De derde ronde begint 27 december, vanaf dan heb je wel weer een Viaplay-abonnement nodig. Dit abonnement sluit je al af vanaf 13,79 euro per maand.

Voor het eerst met 16 Nederlanders naar het WK

Nederland is voor het eerst in de historie met zestien darters vertegenwoordigd op het WK darten. Michael van Gerwen (derde op de wereldranglijst) is de hoogst geklasseerde Nederlander. Hij gaat tijdens het WK op jacht naar zijn vierde wereldtitel.

‘MVG’ is niet de enige Nederlandse kanshebber. Gian van Veen won op 24 november het jeugd WK darten en ook Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert zijn ijzersterk op de laatste televisie toernooien.

Dartlegende Raymond van Barneveld lijkt net op tijd in vorm terug te komen. Hij won recent nog een vriendschappelijke wedstrijd van Stephen Bunting met een gemiddelde van bijna 107 punten. Tot slot kunnen Wessel Nijman en Niels Zonneveld nog wel eens verrassen. Zij hebben op papier een gunstige loting.

De volledige lijst met Nederlanders op het WK darten 2025:

Michael van Gerwen

Danny Noppert

Dirk van Duijvenbode

Gian van Veen

Raymond van Barneveld

Wessel Nijman

Jermaine Wattimena

Niels Zonneveld

Wesley Plaisier

Kevin Doets

Richard Veenstra

Chris Landman

Noa-Lynn van Leuven

Christian Kist

Alexander Merkx

Jeffrey de Zwaan

Favorieten voor de WK titel

Ondanks dat Van Gerwen de hoogst geklasseerde Nederlander is op het WK darten, is hij niet de favoriet voor de wereldtitel. Hij moet een groot deel van het afgelopen jaar al zijn meerdere erkennen aan de nummer één van de wereld, Luke Humphries, en jeugd-sensatie Luke Littler. Beide Luke’s zijn in het afgelopen jaar al goed geweest voor achttien titels bij elkaar.

Hier spant de nog maar zeventienjarige Engelsman de kroon. Hij won in zijn debuutseizoen al tien titels en hoopt hier dus een elfde aan toe te voegen. Mocht het de Engelsman lukken dan stoot hij van Gerwen (destijds 24 jaar) daarmee van de troon als jongste wereldkampioen.

Gary Anderson en Mike De Decker worden gezien als gevaarlijke outsiders. Zij hebben in de afgelopen maanden voor het wereldkampioenschap een erg hoog, maar ook constant, gemiddelde.

Hoe dan ook belooft het weer een ontzettend spannend toernooi te worden. En wie er in de finale tegenover elkaar zullen staan in ‘Ally Pally’, dat zal de tijd moeten leren. De finale gaat in ieder geval op 3 januari 2025 om 21.00 uur van start en is te zien op Viaplay.