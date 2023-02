3 redenen om te kiezen voor een gratis VPN (ADV)

Iedereen moet veilig online kunnen surfen, ook als je daar niet per se voor wilt betalen. Daarom zetten wij drie redenen op een rij waarom je voor deze gratis VPN moet kiezen.

Wat is een VPN?

Zodra jij verbinding maakt met het internet via een openbare wifi of zelfs via jouw thuisnetwerk, loop je het gevaar dat anderen jouw gegevens inzien of stelen. Dat wil je natuurlijk niet. Daarom kun je beter verbinding maken via een VPN-verbinding.

Een ‘Virtual Private Network’ (VPN) zorgt ervoor dat jij veilig bent online. Dit doet het netwerk door jou via een beveiligde server te laten verbinden met het internet. Alles wat jij online doet wordt versleuteld en gekoppeld aan een nieuw IP-adres. Je eigen IP-adres is alleen zichtbaar voor de aanbieder van het VPN. Zo blijven jouw gegevens daadwerkelijk alleen van jou en kan niemand meegluren met wat je op internet doet.

Bij VPN Nederland kun je terecht voor zo’n VPN. Zij geloven dat online privacy, veiligheid en vrijheid een recht is en geen luxe: er hoort geen prijskaartje aan te hangen. Naast hun betaalde versie bieden ze daarom een gratis VPN-app aan.

Is een gratis VPN veilig?

In het verleden stond een gratis VPN gelijk aan een onveilige VPN. Zo’n service wordt toch niet gratis aangeboden? Betaal je geen geld, dan ben jij waarschijnlijk hun inkomstenbron. In dat geval worden waarschijnlijk je gegevens doorverkocht.

VPN Nederland gaat anders te werk en is geen vage onderneming die niet te vertrouwen is. Doordat het bedrijf Nederlands is, blijven informatie en voorwaarden duidelijk voor jou als Nederlandse klant. Ondertussen is VPN Nederland al jaren een betrouwbare aanwezigheid in Nederland. Bovendien heeft het ook een betaalde variant voor mensen die veel data verbruiken, dus hun businessmodel is wel duidelijk. Wij zetten drie redenen op een rij waarom je een VPN moet gebruiken.

1. Bescherm jezelf online

Online gaan brengt risico’s met zich mee. Als je je bijvoorbeeld op een openbare wifi inlogt bij je online bankieren, dan kan een hacker mogelijk je verbinding afluisteren en zo aan je gegevens komen. Een betrouwbare VPN bescherm je tegen dat soort afluisterpraktijken!

2. Blijf anoniem

Iedereen wil iets van je: je internetprovider, reclamebureau’s, bedrijven en ga zo maar door. Allemaal willen ze weten wat jij online doet om bijvoorbeeld hun product te verkopen of hun diensten te verbeteren. Gebruik je een VPN-verbinding om op internet te gaan, dan blijf je anoniemer.

Omdat het IP-adres van de VPN-aanbieder wordt gebruikt voor je internetactiviteiten, is jouw daadwerkelijke IP-adres niet zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld jouw locatie niet meer betrouwbaar te achterhalen. Iedere keer dat jij verbind met de VPN kies je namelijk voor een land. Je gebruikt dan een IP-adres uit dat land en daardoor lijkt het alsof jij je daar bevindt. Meer privacy!

3. Meer series om uit te kiezen

Zoals je hierboven kon lezen, kun je internetsites en diensen laten denken dat je in een ander land bent. Naast bescherming en anonimiteit heeft dit een andere leuke bijkomstigheid: het aanbod van streamingdiensten wordt opeens een stuk groter.

Streamingdiensten hebben vaak een ander aanbod in elk land. Is jouw favoriete serie in Nederland niet te zien? Maak dan verbinding met een server in een land die hem wel heeft. Dit maakt het zelfs mogelijk om een abonnement te nemen op een streamingdienst die überhaupt niet in Nederland te krijgen is.

Dit is gratis VPN bij VPN Nederland

Bij VPN Nederland geniet je van gratis VPN van een premium provider. Alle functies die bij de betaalde premium versie mogelijk zijn, zijn ook beschikbaar in de gratis versie. De gratis VPN werkt niet langzamer dan de premium VPN en je hebt toegang tot alle servers.

Er is maar één beperking van de gratis dienst. VPN Nederland is gratis te gebruiken tot 2GB aan data. Dat is genoeg om online altijd veilig te blijven en misschien wel een film te kijken. Alleen als je hele series wilt bingen, heb je meer data nodig.

Ook fijn: om je aan te melden voor de gratis VPN van VPN Nederland hoef je geen betalingsgegevens te verstrekken. Het bedrijf houdt geen log-bestanden bij, wat wil zeggen dat niets van wat jij online uitspookt wordt bijgehouden. En heb je hulp nodig? Dan kun je met al je vragen terecht bij de Nederlandse support.

Eenvoudig in gebruik

Gratis VPN Nederland is eenvoudig te gebruiken via de app. Met één klik ben jij veilig online en kun je genieten van een beveiligde verbinding met internet. Er zijn geen addertjes onder het gras, want iedereen verdient veilig te websurfen.

Profiteer van alles dat een premium VPN te bieden heeft, maar dan helemaal voor niets. Kom je niet uit met 2GB aan data? Overweeg dan toch de betaalde versie. Zo blijven jij en jouw gegevens altijd veilig.