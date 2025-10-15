Dit is hoe je tijdelijk gratis Storytel probeert

Met Storytel geniet je onbeperkt van de mooiste luisterverhalen én ebooks. En nu profiteer je ook nog eens van een extra voordelige actie. In dit artikel lees je alles over deze huidige Storytel-deal.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Probeer Storytel 45 dagen gratis

Lezen en luisteren naar je favoriete boeken hoeft niet duur te zijn. Met deze speciale herfstactie krijg je nu 45 dagen gratis toegang tot duizenden luisterboeken en ebooks op je iPhone of iPad. Normaal betaal je hiervoor 13,99 euro per maand.

De actie geldt voor het Unlimited-pakket van Storytel, waarmee je onbeperkt kunt luisteren naar boeken en ebooks kunt lezen. Deze aanbieding is alleen beschikbaar voor nieuwe gebruikers en loopt tot en met 2 november. Na de gratis periode van 45 dagen kun je gewoon opzeggen of kiezen voor een goedkoper pakket. Je zit dus nergens aan vast.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Luister en lees onbeperkt

Met het Unlimited-abonnement heb je toegang tot meer dan één miljoen boeken in verschillende genres. Van spannende thrillers tot kinderboeken en non-fictie – er is voor ieder wat wils. Handig is dat je zowel kunt luisteren als lezen. Zit je in de trein, dan luister je naar het verhaal. Thuis op de bank lees je het ebook verder op precies dezelfde plek waar je gebleven was.

Je audioboek altijd bij de hand

Een groot voordeel is dat je boeken kunt downloaden naar je iPhone of iPad. Zo kun je ook zonder internetverbinding verder met je verhaal. Perfect voor in het vliegtuig of op plekken met slecht bereik. De app werkt soepel op alle Apple-apparaten en synchroniseert automatisch je voortgang tussen je iPhone en iPad. Het aanbod is enorm, maar hier zijn een paar voorbeelden van wat je kunt verwachten:

Het Laatste Lied van Lucinda Riley staat exclusief op Storytel

Alle Harry Potter-boeken als luisterboek

Spannende thrillers van Freida McFadden, waaronder De Hulp

Probeer Storytel deze herfst gratis

Deze herfstactie is alleen geldig tot en met 2 november, dus wacht niet te lang. Na de gratis periode betaal je 13,99 euro per maand, maar je kunt altijd opzeggen wanneer je wilt. Voor boekenliefhebbers die hun iPhone en iPad optimaal willen benutten is dit een mooie kans om duizenden verhalen uit te proberen zonder direct te hoeven betalen.