Gratis Sony WH-1000XM5? Alleen vandaag scoor je deze topkoptelefoon

Vandaag krijg je een gratis Sony WH-1000XM5 koptelefoon ter waarde van 349 euro bij een Lebara sim only vanaf 10GB. Bovendien betaal je de eerste zes maanden de helft van de normale prijs. Deze Magic Monday deal is alleen vandaag geldig.

Dit krijg je bij de actie

Bij een Lebara sim only vanaf 10GB ontvang je vandaag een gratis Sony WH-1000XM5 draadloze koptelefoon. Deze koptelefoon heeft normaal gesproken een prijs van 349 euro. Daarnaast krijg je de eerste zes maanden 50 procent korting op je sim only.

Voor het 10GB sim only betaal je de eerste zes maanden slechts 4 euro per maand. Na die periode betaal je 8 euro per maand. Over een periode van twee jaar kom je uit op een totaalbedrag van 168 euro. Zou je nu de Sony WH-1000XM5 los kopen, dan betaal je 222 euro. Dat is dus een besparing van 54 euro.

Waarom de Sony WH-1000XM5 perfect bij je iPhone past

De Sony WH-1000XM5 is een uitstekende draadloze koptelefoon die naadloos werkt met je iPhone via Bluetooth. Deze koptelefoon staat bekend om zijn uitstekende ruisonderdrukking, perfect voor tijdens het reizen of werken.

De koptelefoon heeft vier microfoons per oorschelp die constant het geluid om je heen analyseren. Hierdoor past de ruisonderdrukking zich automatisch aan, zodat je optimaal kunt genieten van je muziek, podcasts of telefoongesprekken.

Handig is ook de automatische transparante modus. Begin je een gesprek, dan schakelt de koptelefoon vanzelf over zodat je je gesprekspartner goed kunt horen. Zodra je uitgepraat bent, gaat de ruisonderdrukking weer aan.

Deze prijzen betaal je voor Lebara sim only

Hieronder vind je alle beschikbare opties voor de Magic Monday deal. Alle pakketten komen met de gratis Sony WH-1000XM5 koptelefoon:

10GB: 4 euro per maand de eerste zes maanden, daarna 8 euro per maand. Totaal voor twee jaar: 168 euro.

4 euro per maand de eerste zes maanden, daarna 8 euro per maand. Totaal voor twee jaar: 168 euro. 15GB: 5 euro per maand de eerste zes maanden, daarna 10 euro per maand. Totaal voor twee jaar: 210 euro.

5 euro per maand de eerste zes maanden, daarna 10 euro per maand. Totaal voor twee jaar: 210 euro. 20GB (met 20GB gratis extra): 5,50 euro per maand de eerste zes maanden, daarna 11 euro per maand. Totaal voor twee jaar: 231 euro.

5,50 euro per maand de eerste zes maanden, daarna 11 euro per maand. Totaal voor twee jaar: 231 euro. 45GB: 12,50 euro per maand de eerste zes maanden, daarna 25 euro per maand. Totaal voor twee jaar: 525 euro.

Bij alle pakketten krijg je 250 belminuten en sms’jes, plus een internetsnelheid van 75 Mbit/s. Voor onbeperkt bellen betaal je 1 euro per maand extra. Wil je een hogere internetsnelheid van 150 Mbit/s, dan kost dat 50 cent per maand extra.