Scoor vandaag gratis Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes

Goede draadloze oortjes kosten al snel meer dan 150 euro. Bij Belsimpel krijg je vandaag de uitstekende Sony WF-1000XM5 oortjes helemaal gratis bij een sim only-abonnement. Zelfs als je geen nieuw abonnement nodig hebt, ben je goedkoper uit dan wanneer je de oortjes apart koopt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Bij Belsimpel krijg je vandaag gratis Sony WF-1000XM5 draadloze oortjes als je een Lebara sim only afsluit met minimaal 10 gigabyte aan data. Het mooie is dat je ook nog eens 50 procent korting krijgt op je maandelijkse kosten gedurende het eerste jaar.

Voor het goedkoopste abonnement met 10 GB betaal je de eerste 12 maanden maar 4 euro per maand. Daarna gaat de prijs naar 8 euro per maand. Gemiddeld over 2 jaar betaal je dus 6 euro per maand, wat neerkomt op 144 euro totaal. Dat is nog steeds minder dan wat je normaal alleen al voor de oortjes zou betalen.

Heb je geen sim only nodig, maar wel interesse in de oortjes? Dan ben je met deze deal alsnog goedkoper uit dan wanneer je de Sony’s apart zou kopen.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 15 december 2025. Wees er dus snel bij.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de Sony WF-1000XM5 oordopjes

De Sony WF-1000XM5 zijn momenteel de beste draadloze oortjes van Sony. Ze zijn vooral geliefd om de uitstekende noise cancelling en de hoge geluidskwaliteit. Perfect voor als je onderweg bent met je iPhone.

Dit kun je van de oortjes verwachten:

Gemakkelijk wisselen tussen je iPhone, iPad en laptop;

8 uur luistertijd per lading met noise cancelling aan;

Nog meer uren zonder ruisonderdrukking;

Ondersteuning voor hoogwaardige audio;

Verbinding met meerdere apparaten tegelijk.

Dit betaal je voor een sim only van Lebara

Aantal GB’s Gemiddelde prijs Normale prijs Totaal bedrag 10GB €6,- p/m €8,- p/m €144,- 15GB €7,50 p/m €10,- p/m €180,- 20GB €8,25 p/m €11,- p/m €198,- 25GB €11,25 p/m €15,- p/m €270,- 35GB €15,- p/m €20,- p/m €360,- 45GB €18,75 p/m €25,- p/m €450,-