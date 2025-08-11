Zo krijg je alleen vandaag de Sony Ult Wear koptelefoon gratis

Elke maandag kun je bij Belsimpel profiteren van een goede aanbieding. Ook vandaag is er weer iets bijzonders: bij het afsluiten van een nieuw Simyo sim only-abonnement ontvang je een gratis Sony Ult Wear-koptelefoon.

Magic Monday bij Belsimpel

Belsimpel trapt de week steevast af met de Magic Monday-actie, een speciale deal die uitsluitend op maandag geldt. Soms betekent dat een sim only-abonnement voor een bodemprijs, een andere keer een mooie korting op een populair toestel. Vandaag krijg je bij een Simyo sim only-abonnement een gratis Sony Ult Wear-koptelefoon, met een adviesprijs van 199 euro.

De deal geldt vanaf een databundel van 15GB. Deze bundel kost 8,50 euro per maand. Meer data nodig? Kies dan voor de 20GB-bundel voor 10 euro per maand. Onbeperkt bellen? Dat kan voor 1 euro extra.

Let op: deze aanbieding geldt alleen vandaag, maandag 11 augustus 2025. Wees er dus snel bij!

Over de Sony Ult Wear-koptelefoon

Sony staat bekend om hoogwaardige audio-apparaten en de Ult Wear doet die reputatie eer aan. Deze koptelefoon levert een stevige bas: ideaal voor genres als hardstyle of techno. Bovendien wissel je eenvoudig tussen drie geluidsprofielen dankzij de fysieke Ult-knop.

Actieve noise cancelling zorgt ervoor dat je geen last hebt van omgevingsgeluiden. De batterij gaat tot 30 uur mee met noise cancelling aan, en zelfs nog langer zonder deze functie. De koptelefoon is comfortabel, draadloos en biedt een snelle oplaadmogelijkheid.

Simyo: betrouwbaar en extra data voor KPN-klanten

Simyo is meermaals uitgeroepen tot beste mobiele provider door de Consumentenbond. Gebruikers waarderen de kwaliteit van het mobiele netwerk, de klantenservice en stabiel bellen en internetten.

De provider maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN, waardoor je profiteert van betrouwbare dekking en een downloadsnelheid tot 300Mbit/s. Heb je thuis internet van KPN, dan krijg je met Simyo Compleet tot 10GB extra data bovenop je bundel.

Vergelijk de beste sim only-deals

Wil je checken of deze aanbieding de scherpste is, of is de actie verlopen? Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker. Hier kun je jouw voorkeuren invoeren en direct zien waar jouw ideale abonnement het goedkoopst is.