Deze Sony-koptelefoon en meer krijg je tijdelijk gratis bij je sim only

Jane van Brakel
29 april 2026, 15:49
Bij het afsluiten van een nieuw sim only-abonnement ontvang je tijdelijk een gratis koptelefoon van Sony. Zo geniet je van topgeluid zonder extra kosten. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Zo scoor je een gratis koptelefoon van Sony

Op zoek naar een nieuwe koptelefoon zonder er veel voor te betalen? Dan hebben we goed nieuws! Bij het afsluiten van een nieuw sim only-abonnement ontvang je tijdelijk een gratis koptelefoon cadeau van Sony. Zo profiteer je niet alleen van voordeel op een nieuwe sim only maar scoor je er ook nog eens een gratis koptelefoon bij. Hieronder zetten we de deals voor je op een rij.

Scoor een gratis Sony WH-1000XM5

Scoor een gratis Sony ULT Wear

Sony WH-1000XM5 t.w.v. €349,- cadeau

Sluit je als nieuwe klant nu een nieuw Lebara-abonnement af via Belsimpel met minimaal 10 GB, dan ontvang je tijdelijk de Sony WH-1000XM5 cadeau ter waarde van 279 euro. Je profiteert dus niet alleen van supersnel internet, maar krijgt er ook meteen een van de beste draadloze koptelefoons bij.

Lebara staat bekend om zijn voordelige abonnementen en lage kosten voor bellen naar het buitenland. Ook als je niet regelmatig belt naar het buitenland blijft het zeker een interessante provider. Je hebt namelijk al een nieuw sim only-abonnement van Lebara vanaf slechts 4 euro per maand. Naast de gratis koptelefoon profiteer je de eerste zes maanden ook nog eens van 50 procent korting op jouw maandbedrag.

Sony WH-1000XM5

De Sony WH-1000XM5 staat bekend om zijn uitstekende noise-cancelling, heldere geluid en comfortabele, lichte pasvorm. Slimme sensoren passen het geluid automatisch aan je omgeving aan. Met een accuduur van wel 30 uur luister je dagenlang muziek zonder tussentijds op te hoeven laden.

Scoor een gratis Sony WH-1000XM5

Sony ULT Wear t.w.v. €199,- cadeau

Kies je als nieuwe klant voor een tweejarig Simyo-abonnement via Belsimpel, dan profiteer je van een extra mooie deal. Bij abonnementen van 10 GB tot en met 30 GB ontvang je tijdelijk een Sony ULT Wear cadeau ter waarde van 199 euro. Simyo draait op het betrouwbare 5G-netwerk van KPN waardoor je altijd voorzien bent van de beste verbinding. Bundels zijn maandelijks gratis aanpasbaar en je regelt alles gemakkelijk via de Mijn Simyo.

De Sony ULT Wear is een over-ear koptelefoon met krachtig geluid en diepe bas. Met de noise-cancellingknop geniet je ongestoord van muziek of podcasts, ook in drukke omgevingen. De accu houdt het tot wel 30 uur vol op 1 lading en dankzij de snellaadfunctie heb je binnen 10 minuten weer uren luisterplezier.

Scoor een gratis Sony ULT Wear

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Bron afbeelding: Sony
Bekijk ook

Deze Dyson komt wél op plekken waar je normaal nooit komt (ADV)

Deze Dyson komt wél op plekken waar je normaal nooit komt (ADV)

Vandaag 13:09

Action stunt met een slimme beveiligingscamera op zonne-energie voor maar 29,95 euro

Action stunt met een slimme beveiligingscamera op zonne-energie voor maar 29,95 euro

Gisteren 16:59

Deze provider is recent uitgeroepen tot beste en kost slechts 1 euro

Deze provider is recent uitgeroepen tot beste en kost slechts 1 euro

27 april 2026

iPhone 16 fors goedkoper: dit is de beste deal

iPhone 16 fors goedkoper: dit is de beste deal

25 april 2026

