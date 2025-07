Laatste kans: hier scoor je tijdelijk een gratis Sonos Era 100 slimme speaker

Voor alle muziekliefhebbers hebben we een mooie aanbieding: ontvang tijdelijk een gratis Sonos Era 100 speaker ter waarde van 229 euro bij het afsluiten van een internet- en tv-abonnement bij Odido.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Sonos Era 100 speaker t.w.v. 229 euro

Je ontvangt de populaire Sonos Era 100 speaker tijdelijk helemaal gratis als je een tweejarig internet- en tv-abonnement afsluit bij Odido. Daarnaast profiteer je van een flinke korting op je abonnement: de eerste 10 maanden betaal je slechts 30 euro per maand voor internet, televisie is in deze periode zelfs volledig gratis. Na die 10 maanden betaal je het reguliere tarief, dat afhankelijk is van de gekozen internetsnelheid.

Let op: deze aanbieding is nog slechts geldig tot en met zondag 3 augustus 23:59 uur, wees er daarom snel bij.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles wat je wilt weten over de Sonos Era 100

De Sonos Era 100 is een compacte, slimme speaker die uitblinkt in krachtig en gedetailleerd stereogeluid, dankzij het vernieuwde akoestisch ontwerp met twee tweeters en een 25 procent grotere midwoofer dan bij zijn voorganger. Dit zorgt voor een rijke bas en een heldere, bredere geluidsverdeling, geschikt voor kleinere tot middelgrote ruimtes. Door het compacte formaat past de speaker gemakkelijk op een boekenplank, nachtkastje of bureau, en kan hij ingezet worden als losse speaker, in stereo-opstelling of als onderdeel van een multiroom-systeem.

Deze speaker is eenvoudig te bedienen met je stem of de handige app op je smartphone. Koop je er nog meer speakers bij dan koppel je deze ook nog eens moeiteloos aan elkaar. Op deze manier kun je in je hele huis dezelfde muziek afspelen.

Internet en tv voor slechts 30 euro per maand

Bij Odido kun je kiezen uit verschillende internetsnelheden, variërend van 100Mbit/s tot wel 8Gbit/s. Zo is er altijd een abonnement dat aansluit bij jouw wensen en het aantal mensen in huis. Twijfel je welke snelheid het beste bij je past? Op de website van Odido vind je een handige keuzehulp die je hierbij ondersteunt. Hieronder hebben we de actuele (actie)prijzen inclusief tv overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Internetsnelheid Actieprijs Normale prijs Totale korting 100 Mbit/s €41,67 p/m €50,- p/m €199,92 400 Mbit/s €44,58 p/m €55,- p/m €250,08 1 Gbit/s €47,50 p/m €60,- p/m €300,- 2 Gbit/s €56,25 p/m €75,- p/m €450,- 8 Gbit/s €85,- p/m €100,- p/m €360,-

Nog meer korting dankzij Klantvoordeel

Als je je vaste internetabonnement combineert met een mobiel abonnement van Odido of Ben, profiteer je bovendien van klantvoordeel. Dit houdt onder andere in dat je dubbele data krijgt, tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement en 5 euro korting per maand op je internetfactuur.