Gratis sim only met 10GB data (en ontvang zelfs 6 euro)

Deze maandag krijg je een sim only abonnement met 10GB data helemaal gratis. Door een combinatie van cashback en korting betaal je zelfs helemaal niets en ontvang je 6 euro. De actie geldt alleen vandaag.

150 euro cashback zorgt voor gratis sim only

Bij Belsimpel loopt vandaag een bijzondere Magic Monday-actie. Je krijgt 150 euro cashback als je een Lebara sim only afsluit met minimaal 10GB data. Daarnaast krijg je het eerste jaar 50 procent korting op je maandelijkse kosten.

Voor de 10GB bundel werkt dit zo uit: normaal betaal je 8 euro per maand, maar met de korting wordt dit 4 euro. Over het eerste jaar betaal je dus 48 euro (4 euro x 12 maanden). In het tweede jaar betaal je de normale 8 euro per maand, wat neerkomt op 96 euro. In totaal betaal je 144 euro over twee jaar, maar je krijgt 150 euro cashback. Het resultaat: je krijgt 6 euro.

Let op: deze aanbieding is echt alleen vandaag, op maandag 22 december 2025, geldig.

Ook voordeel bij grotere bundels

Kies je voor meer data, dan heb je nog steeds flink voordeel door de 150 euro cashback. Dit zijn de kosten per maand na cashback:

15GB: 1,25 euro per maand (normaal 10 euro)

1,25 euro per maand (normaal 10 euro) 20GB: 2 euro per maand (normaal 11 euro)

2 euro per maand (normaal 11 euro) 25GB: 5 euro per maand (normaal 15 euro)

5 euro per maand (normaal 15 euro) 35GB: 8,75 euro per maand (normaal 20 euro)

8,75 euro per maand (normaal 20 euro) 45GB: 12,50 euro per maand (normaal 25 euro

Betrouwbaar netwerk en extra opties

Lebara maakt gebruik van het 5G netwerk van KPN. Je krijgt standaard een internetsnelheid van maximaal 75 Mbit/s. Voor 50 cent extra per maand kun je dit verhogen naar 1500 Mbit/s. Onbeperkt bellen kost 1 euro extra per maand.