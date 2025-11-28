Gratis sim only tijdens Black Friday

Tijdelijk kun je bij Belsimpel een nieuw sim only-abonnement scoren voor een hele scherpe prijs. Dankzij een speciale cashbackactie sluit je eigenlijk een gratis sim only-abonnement af. Hieronder leggen we precies uit hoe je van deze deal profiteert.

Hier scoor je een gratis sim only

Van plan om een nieuwe sim only aan te schaffen? Dit is het ideale moment om in actie te komen, want Belsimpel heeft een mooie Black Friday-deal voor nieuwe Lebara-klanten. Sluit nu een tweejarig abonnement af met minstens 10GB data en ontvang tijdelijk 150 euro cashback. Hieronder leggen we uit hoe de deal precies werkt.

Dit is hoe de deal werkt

Bij een nieuw tweejarig sim only-abonnement met minimaal 10GB data krijg je 150 euro cashback. Kies je voor het 10GB-abonnement, dan betaal je de eerste 12 maanden 4 euro per maand en daarna 12 maanden 8 euro per maand, wat in totaal neerkomt op 144 euro voor de hele looptijd. Trek je daar de 150 euro cashback vanaf, dan houd je zelfs 6 euro over en is jouw 10GB-sim only in feite gratis.​

Wil je meer data, dan is dat geen probleem: de cashback geldt voor alle nieuwe tweejarige sim only-abonnementen met minimaal 10GB. Zo kun je zelf bepalen hoeveel data bij jouw gebruik past, terwijl je toch profiteert van dezelfde hoge cashback en een superlage maandprijs.

Alles wat je wil weten over Lebara

Lebara is een Nederlandse mobiele provider die prepaid en sim only-abonnementen aanbiedt zonder langlopende contracten, en focust zich op betaalbare bundels voor bellen, sms’en en data. De provider draait op het betrouwbare KPN-netwerk en biedt standaard 5G-snelheden tot 75 Mbit/s (of 150 Mbit/s voor een kleine meerprijs).​

Lebara blinkt uit in goedkoop internationaal bellen, zelfs naar 17 landen buiten de EU zoals de VS, India en Turkije wanneer je upgrade naar een internationale bundel. Bundels zijn gemakkelijk opzegbaar en gericht op wat je echt nodig hebt, zonder onnodige extra’s.​