Alleen dit weekend: gratis Samsung Smart TV en gratis streamingdienst naar keuze

Op zoek naar een nieuwe televisie in combinatie met een internet- en tv-abonnement? Dit weekend is het bij Ziggo feest: alleen nu ontvang je bij een nieuw tweejarig abonnement een gratis Samsung TV ter waarde van 599 euro én een jaar lang gratis toegang tot een streamingdienst naar keuze.



Wil jij een nieuwe televisie in huis én altijd genoeg te kijken hebben? Dit weekend kun je bij Ziggo een heel mooie aanbieding krijgen. Als je nu een nieuw abonnement voor twee jaar afsluit, krijg je een gratis Samsung TV ter waarde van 599 euro én mag je een jaar lang gratis een streamingdienst kiezen. Zo heb je niet alleen een mooie nieuwe tv, maar ook nog eens genoeg om te kijken.

Een gratis Samsung Smart TV ter waarde van 599 euro

Als je een nieuw tweejarig abonnement bij Ziggo afsluit, krijg je een Samsung 50 inch 4K Smart TV cadeau. Dit model, de UE50U8020FUXXN, beschikt over scherpe 4K-resolutie, HDR en het gebruiksvriendelijke Tizen-besturingssysteem, zodat je meteen kunt genieten van apps zoals Netflix en YouTube. Wil je liever een groter scherm? Dan kun je voor slechts 99 euro extra kiezen voor een 55 inch-model of voor 349 euro extra zelfs voor een 65 inch-televisie.

Deze aanbieding is alleen geldig tijdens het actieweekend, tot en met maandag 30 juni, en zolang de voorraad strekt. Nadat je de eerste factuur hebt betaald, ontvang je per e-mail een voucher waarmee je de televisie via de Samsung-webshop kunt bestellen. De levering van de televisie vindt vervolgens binnen enkele weken plaats.

Streamingdienst naar keuze of korting

Bij deze actie profiteer je niet alleen van een gratis tv, maar mag je ook een jaar lang gratis gebruikmaken van een streamingdienst naar keuze. Je kunt kiezen uit populaire platforms als Disney+, HBO Max, ESPN Compleet, SkyShowtime of Film1.

Heb je geen behoefte aan een nieuwe televisie? Geen zorgen, want dan kun je kiezen voor een jaar lang 50 procent korting op je tweejarige abonnement. Let op: bij een jaarabonnement geldt deze korting zes maanden lang.

Sport Compleet: Ziggo Sport Totaal en ESPN Compleet (normaal €22,95 p/m)

Disney+ (normaal €13,99 p/m)

HBO Max (normaal €9,99 p/m)

SkyShowtime (normaal €8,99 p/m)

Film1 (normaal €9,95 p/m)

ESPN Compleet (normaal €17,95 p/m)

Waarom kiezen voor Ziggo

Ziggo staat bekend om zijn snelle en betrouwbare internetverbinding, waarvoor je zelf de snelheid kunt kiezen die het beste bij jouw gebruik past. Zo is er Wifi Start met snelheden tot 100 Mbit/s voor lichte internetgebruikers, Wifi Middel tot 400 Mbit/s voor gezinnen en gemiddelde gebruikers, en Wifi Groot tot 1000 Mbit/s voor intensieve streamers en gamers.

Ook op het gebied van televisie kun je bij Ziggo kiezen uit verschillende pakketten: Start, Complete en Max. Elk pakket geeft je toegang tot meer dan 70 zenders met uitgebreide terugkijkmogelijkheden. Kies je voor het Max-pakket, dan geniet je van ruim 110 zenders en kun je bovendien gebruikmaken van populaire streamingdiensten zoals SkyShowtime en Ziggo Sport Totaal.

Liever je eigen welkomstcadeau kiezen?

Wil je liever niet een gratis Samsung TV en zelf bepalen wat je als welkomstcadeau ontvangt? Op de website van partner Meervoordeel.nl kun je bij een Ziggo-abonnement uit verschillende cadeaus kiezen die bij jouw wensen passen. Denk bijvoorbeeld aan een Playstation 5 of AirPods Max, zo kies jij precies wat het beste bij jou past.

