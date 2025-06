Zo scoor je een gratis Philips Hue lamp of slimme stekker

Wil jij extra sfeer creëren in je huis? Dan moet je bij de slimme verlichting van Philips Hue zijn. Die haal je nu met een goede aanbieding in huis bij Bol. We vertellen je er alles over.

Lees verder na de advertentie.

Philips Hue: 2+1 gratis bij Bol

De slimme stekkers en verlichting van Philips Hue zijn populair en dat snappen we goed. De producten zorgen voor extra sfeer en gemak in je huis en zijn ook nog eens kwalitatief goed. Het prijskaartje ligt soms wat hoger, maar gelukkig zijn ze nu in de aanbieding.

Bij Bol is nu namelijk een cashback-actie te vinden. Koop je twee apparaten, dan krijg je de derde gratis erbij. Dit wordt uiteindelijk berekend als 33 procent korting per product. Je kan verschillende producten combineren, maar natuurlijk ook meerdere van hetzelfde kopen. Vergeet niet je factuur in te dienen en de cashback te claimen!

We lichten hieronder een aantal populaire Philips Hue-producten uit om je te helpen bij je keuze en maken een voorbeeldberekening voor onderstaande producten.

Zou je de drie producten hieronder aanschaffen, dan werkt de actie zo:

Philips Hue slimme stekker: 30,25 euro x 33% = €9,98 korting

Philips Hue Bridge: €48,95 x 33% = €16,15 korting

Philips Hue GU10-spotje: €38,98 x 33% = €12,86 korting

Totale korting is €38,99

Let op: de cashbackactie is er tot en met 13 juli 2025. Wees er snel bij!

Philips Hue slimme stekker: voor 30,25 euro

De Philips Hue Smart Plug is een slimme stekker waarmee je traditionele lampen en andere apparaten onderdeel kunt maken van je Philips Hue-systeem. Via de Philips Hue-app, je stem of via schema’s zet je eenvoudig je lampen aan en dim je ze tot je de perfecte sfeer hebt gecreëerd.

Philips Hue Bridge: voor 48,95 euro

Een Philips Hue Bridge is een absolute musthave als je het maximale uit je Philips Hue-verlichting wilt halen. Met de Bridge verbind je al je lampen en accessoires, zodat je gebruik kunt maken van geavanceerde functies zoals timers, routines en bediening op afstand via de app. Daarnaast koppel je jouw verlichting eenvoudig koppelen aan spraakassistenten zoals Google Assistant of Alexa, en integreer je het met andere smart home-systemen.

Philips Hue spotjes GU10: voor 38,98 euro

Slimme verlichting begint natuurlijk bij peren en spotjes. Ook die doen mee in deze actie. Voor een duopack met GU10-fitting en witlicht betaal je 38,98 euro. Maak het licht wat koeler als je aan het werk bent en ’s avonds ga je voor warm licht om de perfecte setting te creëren tijdens een filmavond op de bank. Dit stel je in via de app, maar kan ook met een timing of een setting. Hiermee geef je aan wat de gewenste instellingen zijn voor een bepaalde situatie.

Nog veel meer Philips Hue 2+1 gratis bij Bol

Naast de drie bovenstaande producten, zijn er nog veel meer Philips Hue-apparaten die meedoen aan de actie. Denk aan lichtstrips, tuinverlichting en peren met E27-fitting. Kijk via de knop hieronder of er wat voor je bij zit.