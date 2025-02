Nintendo Switch 2 te duur? Zo scoor je een gratis Nintendo Switch OLED t.w.v. 349 euro

De Nintendo Switch 2 wordt met een verwachte adviesprijs van 399 euro duurder dan zijn voorgangers. Maar wij hebben goed nieuws! Je scoort nu helemaal gratis een Nintendo Switch OLED. iPhoned legt uit hoe je gebruik maakt van deze deal.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is hoe je een gratis Nintendo Switch OLED scoort

Gamers, opgelet! KPN heeft een topdeal voor je. Sluit tussen 28 februari en 30 maart als nieuwe klant een tweejarig Internet & TV-abonnement of Internet-only abonnement af en je ontvangt een gratis Nintendo Switch OLED ter waarde van 349 euro. Let op: voor deze actie geldt OP=OP en de deal is alleen online beschikbaar via de KPN-website!

Hoe maak ik gebruik van de deal

Waar: deze KPN-actie is tijdelijk beschikbaar van 28 februari tot en met 30 maart en alleen te vinden op de website van KPN.

deze KPN-actie is tijdelijk beschikbaar van 28 februari tot en met 30 maart en alleen te vinden op de website van KPN. Hoe: de actie is geldig voor nieuwe klanten die een 2-jarig Internet & TV-pakket of Internet-only pakket afsluiten. De actie geldt voor alle internetsnelheden en tv-pakketten.

de actie is geldig voor nieuwe klanten die een 2-jarig Internet & TV-pakket of Internet-only pakket afsluiten. De actie geldt voor alle internetsnelheden en tv-pakketten. Wanneer: na activatie van je abonnement, aansluiting van het door KPN geleverde modem en het verstrijken van de bedenktermijn, ontvang je een toegangscode op het e-mailadres dat je bij je KPN-bestelling hebt opgegeven.

Dit wil je weten over KPN

KPN is een van de grootste en meest betrouwbare telecomproviders in Nederland en staat bekend om zijn snelle internetverbindingen, stabiele mobiele netwerk en uitgebreide tv-diensten. Bij KPN kun je kiezen uit vier verschillende internetsnelheden, waarvan de populairste opties Snel, Sneller en Superfiber1 zijn. Bekijk hieronder welke snelheid het beste bij jouw internetgebruik past.

Snel – tot 100 Mbit/s: ideaal voor licht internetgebruik, zoals e-mails versturen en berichten uitwisselen.

– tot 100 Mbit/s: ideaal voor licht internetgebruik, zoals e-mails versturen en berichten uitwisselen. Sneller – tot 200 Mbit/s: geschikt voor de gemiddelde gebruiker, inclusief zwaardere taken zoals het streamen van Netflix-series op meerdere apparaten.

– tot 200 Mbit/s: geschikt voor de gemiddelde gebruiker, inclusief zwaardere taken zoals het streamen van Netflix-series op meerdere apparaten. Superfiber1 – tot 1 Gbit/s: perfect voor intensieve gebruikers. Of je nu een fanatieke gamer bent of graag series in 4K bekijkt, met deze snelheid kun je dit probleemloos tegelijk doen.

Gratis Nintendo Switch én gratis Neflix?

Voor klanten met meerdere KPN-abonnementen op hetzelfde adres biedt KPN Combivoordeel. Waar je voorheen tot 7,50 euro korting op je factuur kreeg, gratis dubbele data, een extra pluspakket en 5 euro korting op een streamingdienst, is dat nu nog aantrekkelijker geworden.

Je ontvangt namelijk een gratis Netflix-abonnement (t.w.v. 8,99 euro) of een gratis ESPN Compleet-abonnement (t.w.v. 14,99 euro). Zo bespaar jij nog meer op je maandlasten! Deze aanbieding is van toepassing wanneer je zowel een KPN thuis- als mobiel abonnement hebt.

De Nintendo Switch in het kort

De Nintendo Switch is de perfecte gamingconsole voor iedereen. Je kunt hem namelijk thuis op de tv aansluiten én overal mee naartoe nemen in de handheldmodus. En het mooie is: dit is de oled-versie. Dat betekent diepere zwarttinten en levendigere kleuren in al je games. Daarnaast heeft dit scherm ook een betere kijkhoek en verbruikt het minder stroom.

Dankzij de afneembare Joy-Con-controllers heb je de optie om ook met meerdere vrienden te spelen. Met een enorme collectie games, waaronder The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe en Animal Crossing: New Horizons, biedt de Switch eindeloos vermaak voor alle leeftijden.

Liever een andere console naar keuze?

Liever een korting op jouw abonnement? Dan kun je kiezen uit 12 maanden korting bij een tweejarig KPN Internet- en TV-abonnement! De eerste twaalf maanden betaal je dan slechts 35 euro per maand voor je Internet & TV-abonnement. Heb je liever een andere console naar keuze? Dat kan natuurlijk ook! Je hebt de keuze uit een PlayStation 5 t.w.v. 549 euro of de Xbox Series S t.w.v. 409 euro.