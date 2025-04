Gratis Netflix bij KPN? Dit is hoe het werkt

Netflix-liefhebbers opgelet! Ben jij de hoge kosten per maand ook zo zat? Dan hebben we goed nieuws. Bij KPN krijg je nu een gratis Netflix-abonnement! iPhoned vertelt je hoe.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Netflix bij KPN

Heb je meerdere KPN-abonnementen op hetzelfde adres? Dan profiteer je van combinatievoordeel. Voorheen kreeg je tot 7,50 euro korting op je factuur, een extra pluspakket, gratis dubbele data en 5 euro korting op een streamingdienst naar keuze.

Nu heeft KPN een nóg betere deal. In plaats van 5 euro korting krijg je nu gratis toegang tot Netflix (ter waarde van 8,99 euro per maand) of ESPN Compleet (ter waarde van 14,99 euro per maand). Zo kijk je jouw favoriete series of de beste sportwedstrijden zonder extra kosten. Let op: deze actie geldt alleen als je zowel een thuis- als mobiel abonnement van KPN hebt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

KPN Combivoordeel: dubbel zoveel voordeel

KPN introduceert een nieuw puntensysteem. Heb je zowel internet als mobiel van KPN? In dat geval zit je in level 1. Wil je naar een hoger level, dan heb je extra abonnementen nodig, zoals televisie, multisim voor je smartwatch of een mobiel abonnement voor je kind.

Bij level 1 krijg je elke maand gratis toegang tot Netflix of ESPN Compleet. Je krijgt ook tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement of dubbele data. Zit je in level 2, dan kun je ook kiezen voor HBO Max of Disney+. Bij level 3 komt daar Videoland nog bij.

Yellowstone, You en nog veel meer

Yellowstone draait om de machtige Dutton-familie, die een gigantische ranch bezit in Montana. De serie volgt John Dutton, gespeeld door Kevin Costner, en zijn strijd om zijn land te beschermen tegen projectontwikkelaars, de overheid en naburige reservaten. De combinatie van intense familieconflicten, politieke intriges en spectaculaire landschappen maken de serie zeker de moeite waard om te kijken.

Naast Yellowstone biedt Netflix een breed scala aan populaire series. Zo is de psychologische thriller You terug met zijn vijfde en laatste seizoen, waarin Joe Goldberg opnieuw centraal staat. Ook het zevende seizoen van Black Mirror staat op Netflix. Deze spannende serie heeft weer bekende acteurs zoals Issa Rae en Awkwafina. Voor wie van animatie houdt, komt op 15 mei 2025 het vierde deel van Love, Death & Robots uit.