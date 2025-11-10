Gratis sim only met 10GB data: zo scoor je alleen vandaag deze actie

Wil je minder betalen voor je iPhone? Dan is er vandaag fantastisch nieuws. Door een slimme combinatie van korting en cashback krijg je niet alleen een gratis sim only, maar krijg je er zelfs nog 25 cent per maand bij. We leggen uit hoe je deze deal scoort.

Magic Monday bij Belsimpel

Lebara heeft vandaag een bijzondere aanbieding via Belsimpel. Je krijgt namelijk 150 euro cashback als je een sim only afsluit met minimaal 10GB data. Daarnaast krijg je het eerste jaar 50 procent korting.

Voor het 10GB pakket betaal je normaal 8 euro per maand. Met de korting betaal je het eerste jaar maar 4 euro per maand. Reken je de cashback van 150 euro erbij, dan kom je uit op min 0,25 euro per maand. Je krijgt dus een gratis sim only en er wordt nog 25 cent aan je terugbetaald. In totaal levert dit je een winst op van 6 euro.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 10 november 2025. Wacht dus niet te lang met afsluiten.

Deze bundels zijn beschikbaar

Je hebt keuze uit verschillende data-bundels. We zetten de prijzen voor je op een rij na aftrek van de 150 euro cashback:

10GB : -0,25 euro per maand (normaal 8 euro)

: -0,25 euro per maand (normaal 8 euro) 15GB : 1,25 euro per maand (normaal 10 euro)

: 1,25 euro per maand (normaal 10 euro) 20GB : 2 euro per maand (normaal 11 euro)

: 2 euro per maand (normaal 11 euro) 25GB : 5 euro per maand (normaal 15 euro)

: 5 euro per maand (normaal 15 euro) 35GB : 8,75 euro per maand (normaal 20 euro)

: 8,75 euro per maand (normaal 20 euro) 45GB: 12,50 euro per maand (normaal 25 euro)

Waarom Lebara geschikt is voor je iPhone

Lebara gebruikt het betrouwbare netwerk van KPN, dus je iPhone heeft altijd goede bereikbaarheid. De standaard internetsnelheid ligt op 75 Mbit/s, wat ruim voldoende is voor je iPhone. Voor 50 cent extra per maand kun je de snelheid verhogen naar 150 Mbit/s.

Onbeperkt bellen kost je 1 euro extra per maand. Lebara staat vooral bekend om voordelige tarieven voor bellen naar het buitenland.