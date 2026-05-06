Deze iPhone krijg je tijdelijk hélemaal gratis

Op zoek naar een voordelig mobiel abonnement? Bij Budget Thuis scoor je tijdelijk een gratis iPhone én profiteer je van aantrekkelijke kortingen op je abonnement. Hieronder vertellen we je er meer over.

Zo scoor je tijdelijk een gratis iPhone

Ben je toe aan een nieuw abonnement? Goed nieuws: tijdelijk ontvang je een gratis iPhone bij een abonnement van Budget Thuis via Belsimpel. Kies je voor een bundel met onbeperkte data, onbeperkt bellen en sms’en en een snelheid van 25 Mbit/s, dan krijg je daar nu gratis een refurbished iPhone 12 met 128 GB opslag bij. Hieronder vind je de belangrijkste details van deze actie.

Liever een kleinere bundel? Dat kan natuurlijk ook. Kies je voor een abonnement met 10 GB data, dan betaal je eenmalig 194 euro voor de refurbished iPhone 12 (128 GB). De maandelijkse kosten voor het abonnement bedragen 8,50 euro, waarbij je de eerste acht maanden profiteert van 50 procent korting en slechts 4,25 euro per maand betaalt.

Dit wil je weten over Budget Thuis

Budget Thuis is, zoals de naam al zegt, een voordelige provider die naast mobiele abonnementen ook energie, internet en tv aanbiedt. Je sluit al een mobiel abonnement af vanaf 7,50 euro per maand met 3GB data, oplopend tot een bundel met onbeperkte data. De provider maakt gebruik van het snelle en betrouwbare 5G-netwerk van KPN. Bovendien profiteer je standaard van onbeperkt bellen en sms’en.

Zo profiteer je van extra korting op je maandelijkse kosten

Combineer je energie van Budget Thuis met je mobiele abonnement, dan profiteer je van extra korting. Bij een bundel met onbeperkte data ontvang je 2,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement. Kies je voor een kleinere bundel, dan is de korting 1,50 euro per maand. Heb je daarnaast ook internet (en eventueel tv) van Budget Thuis, dan krijg je nog meer voordeel: 5 euro extra korting per maand bij een internet- en tv-abonnement, of 1,50 euro extra korting per maand als je alleen internet hebt.

De iPhone 12 in het kort

Ben je op zoek naar een snel, compact en betrouwbaar toestel, dan is de iPhone 12 een uitstekende keuze. Zeker wanneer je dagelijks veel belt, streamt en surft. De krachtige A14 Bionic-chip zorgt ervoor dat apps soepel draaien en dat je zonder haperingen kunt multitasken. In combinatie met het scherpe en kleurrijke oled-scherm geniet je bovendien van de beste kijkervaring, of je nu video’s kijkt of door social media scrolt.

Met 5G-ondersteuning ben je verzekerd van razendsnel mobiel internet, ideaal voor het streamen en downloaden onderweg. Daarnaast maakt MagSafe het eenvoudig om accessoires te koppelen en je toestel snel en draadloos op te laden. Wat deze deal extra aantrekkelijk maakt, is dat het om een refurbished toestel gaat. Dat betekent dat deze iPhone niet alleen gratis is maar ook nog eens uitgebreid is getest, nagekeken en waar nodig voorzien is van nieuwe onderdelen.