Met dit trucje scoor je dit weekend een gratis iPad t.w.v. 409 euro

Ben je toe aan een nieuw internetabonnement? Dan is dit hét moment om toe te slaan. Sluit je dit weekend een 2-jarig Internet & TV-abonnement af bij KPN, dan krijg je er een gloednieuwe Apple iPad ter waarde van €409 helemaal gratis bij. De actie loopt tot en met zondag 24 augustus, dus wees er snel bij!

Dit weekend exclusief bij KPN

KPN heeft de populaire iPad-actie teruggebracht. Alleen dit weekend, van vrijdag 22 augustus tot en met zondag 24 augustus 23:59, profiteer je van deze deal. Alles regel je online, inclusief de gratis overstapservice – wel zo makkelijk.

Heb je liever lagere maandlasten in plaats van een iPad? Dan zijn er ook alternatieve welkomstcadeaus. Zo betaal je het eerste jaar slechts €35 per maand bij een 2-jarig abonnement, of de eerste zes maanden €35 per maand bij een 1-jarig abonnement.

Maar let op: de actie geldt alleen dit weekend én zolang de voorraad strekt. OP=OP!

De voordelen van KPN Internet & TV

Bij KPN kun je kiezen uit meerdere internetsnelheden, zodat er altijd een optie is die past bij jouw huishouden.

Snel – tot 100 Mbit/s : perfect voor basisgebruik zoals e-mail en internetten.

: perfect voor basisgebruik zoals e-mail en internetten. Sneller – tot 200 Mbit/s : ideaal voor streamen en online werken op meerdere apparaten.

: ideaal voor streamen en online werken op meerdere apparaten. Supersnel – tot 500 Mbit/s : perfect voor grotere gezinnen of mensen die een woning delen

: perfect voor grotere gezinnen of mensen die een woning delen Superfiber1 – tot 1 Gbit/s : geschikt voor gamen, 4K-streams of alles tegelijk.

: geschikt voor gamen, 4K-streams of alles tegelijk. Superfiber4 – tot 4 Gbit/s: sneller dan dit kan echt niet. Hiermee kan iedereen binnen je gezin tegelijk gamen én 4K-streamen.

Naast stabiel internet krijg je ook toegang tot het uitgebreide tv-pakket van KPN. Via de Smart TV-app heb je bovendien direct toegang tot populaire diensten zoals Disney+ en ESPN.

Extra besparen met Combivoordeel

Met KPN Combivoordeel haal je nóg meer uit je abonnement. Denk aan korting op mobiele abonnementen en €5 Entertainmentkorting op bijvoorbeeld Netflix, Spotify of Viaplay.

Daar bovenop krijg je gratis het Pluspakket bij je tv-abonnement, met extra films en zenders. Zo kijk je voordeliger en heb je altijd genoeg entertainment binnen handbereik.

Grijp je kans: gratis Apple iPad van €409

Dit weekend is dé kans om een iPad gratis te scoren bij KPN. Tussen vrijdag 22 en zondag 24 augustus 23:59 ontvang je bij een nieuw 2-jarig Internet & TV- of Internet-only abonnement een Apple iPad (t.w.v. €409) cadeau. Goed om te weten: straks met iPadOS 26 kun je op deze iPad net zo professioneel werken als op de duurste iPad Pro.

Wil je liever besparen op de maandprijs? Dan krijg je 9 maanden korting en betaal je slechts €35 per maand – dat kan oplopen tot €540 voordeel. Ook met een 1-jarig abonnement betaal je de eerste zes maanden maar €35 per maand.

