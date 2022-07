Gratis HomePod mini? Speciale iPhone 13-actie maakt het mogelijk

Was je toch al van plan om een iPhone 13 aan te schaffen? Bij KPN krijg je tijdelijk een HomePod mini gratis in combinatie met een iPhone 13 en abonnement. Dit moet je weten.

HomePod mini en iPhone 13

Sinds dit voorjaar is de HomePod mini officieel in Nederland verkrijgbaar. Je kunt ermee met Siri gaan babbelen, muziek laten afspelen, je slimme HomeKit-lampen bedienen of hem als intercom voor je huis gebruiken (mits je meerdere HomePods hebt). Kortom, de HomePod mini is een praktische toevoeging voor elk Apple-huishouden.

De iPhone 13 kwam in september vorig jaar uit. Als je gewoon ‘een iPhone’ wilt, dan is dit het model om te kiezen. Een 6,1-inch scherm, retesnelle A15 Bionic-chip en een dubbele camera voor mooie kiekjes. En omdat het de meest recente iPhone van het moment is, ben je ook verzekerd van vele jaren updates.

Wat houdt de actie van KPN in?

Bij KPN krijg je nu dus tijdelijk een spacegrijze HomePod mini cadeau als je een iPhone 13-abonnement (1 of 2 jaar) afsluit. De HomePod mini kost normaliter € 109 dus dat is sowieso een mooie deal. Klein addertje onder het gras: de actie geldt alleen voor de iPhone 13 – het standaardmodel dus. De 13 mini, Pro en Pro Max vallen niet onder de actie.

De iPhone 13 met 128 GB kost bij KPN overigens € 768 – daar komen dan nog de (variabele) maandelijkse abonnementskosten bij. Bij Apple is de adviesprijs voor deze iPhone € 909. Dus ook wat dat betreft, zit het bij KPN snor.

Extra leuk: ben je al klant bij KPN? Ook dan mag je meedoen. In de actievoorwaarden zien we dat ‘zowel verlengingen als nieuwe klanten’ in aanmerking komen voor de HomePod mini. Als je meer wilt weten over de actie en de bijbehorende voorwaarden, check dan de website van KPN:

