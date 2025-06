Gratis Disney Plus abonnement: jaar lang films en series voor 0 euro

Ben je in de markt voor een nieuw internet en tv-abonnement? Let dan op, want je krijgt er tijdelijk een gratis abonnement op een streamingdienst naar keuze bij. Kies bijvoorbeeld voor Disney Plus! We vertellen je alles over de aanbieding.

Gratis Disney Plus (andere diensten) bij Ziggo internet en tv

Is het tijd voor een nieuw internet en tv-abonnement en kies jij altijd weer voor dezelfde provider? Zonde! Er zijn namelijk vaak aantrekkelijke aanbiedingen te vinden. Daardoor bespaar je vaak veel of krijg je een cadeau bij je bestelling.

Zo krijg je momenteel bij Ziggo een jaar lang een gratis abonnement op een streamingdienst naar keuze. Tussen de opties zit dus Disney Plus (normaal €13,99 p/m), maar het is ook mogelijk om te kiezen voor HBO Max, SkyShowtime, ESPN Compleet, Film1 of Ziggo Sport Totaal.

En dat is nog niet eens alles, want het eerste jaar ontvang je ook 50 procent korting op je Ziggo-abonnement. Kies je bijvoorbeeld voor het meest gekozen pakket Wifi Middel en TV Compleet, dan betaal je het eerste jaar slechts 33,50 euro per maand. Daarna ben je de normale prijs van 67 euro per maand kwijt. Gemiddeld genomen kom je daardoor op 50,25 euro per maand uit.

De prijzen van Ziggo overzichtelijk

Ziggo heeft een aantal pakketten om uit te kiezen. Kies vooral wat bij jou en je internet- en tv-gebruik past. Voor kleine huishoudens die weinig online zijn, is Wifi Start voldoende. De meeste gezinnen gaan echter voor Wifi Middel met een maximale snelheid van 400 Mbit/s. Ben je thuis veel aan het werk of ben je een echte gamer? Dan is het verstandig om te kiezen voor 1 Gbit/s en Wifi Groot.

Daarna moet je ook nog een keuze maken tussen de drie verschillende tv-pakketten. Als sportliefhebber moet je natuurlijk voor Max gaan. Hierbij krijg je namelijk toegang tot Ziggo Sport Totaal en kijk je alles van A tot Z wat over voetbal gaat. Daarnaast krijg je standaard gratis SkyShowtime. Kom je er niet helemaal uit? Er staat voor zowel de internetsnelheid als het tv-pakket een test op de Ziggo-site.

Abonnement Actieprijs Normale prijs Wifi Start & TV Start €40,13 p/m €53,50 p/m Wifi Start & TV Complete €44,25 p/m €59,- p/m Wifi Start & TV Max €54,- p/m €72,- p/m Wifi Middel & TV Start €46,13 p/m €61,50 p/m Wifi Middel & TV Complete €50,25 p/m €67,- p/m Wifi Middel & TV Max €60,- p/m €80,- p/m Wifi Groot & TV Start €51,75 p/m €69,- p/m Wifi Groot & TV Complete €55,88 p/m €74,50 p/m Wifi Groot & TV Max €65,63 p/m €87,50 p/m

Dit kijk je op Disney+: Moana 2, Lilo & Stitch en Andor

Maar wat is dan bij Disney+ te zien? Recentelijk is het langverwachte vervolg van Vaiana uitgekomen. Daarin is Vaiana wat ouder en gaat ze een nieuw avontuur aan om haar volk te herenigen met dat van andere eilanden. Maui is natuurlijk weer van de partij, maar ze heeft ook een aantal nieuwe vrienden die mee op reis gaan.

Daarnaast is er een live-action film gemaakt van de populaire animatiefilm Lilo & Stitch uit 2002. Stitch is een buitenaards wezen dat ontsnapt is uit de klauwen van autoriteiten van zijn thuisplaneet. Hij stort neer op aarde in een dierenasiel, waar Lilo hem vindt en aanziet voor een hondje. Thuis veroorzaakt hij enorm veel problemen, maar hij wordt ook nog eens gezocht door andere wezens van zijn thuisplaneet.

Wil je liever een serie bingen? Andor behoort tot de Star Wars reeks en het publiek is er lovend over door de diepgaande verhaallijnen. Het speelt zich 5 jaar voor Rogue One: A Star Wars Story (ook op Disney+ te zien) af en we zien Cassian die gezocht wordt vanwege moord die uiteindelijk een verzetsheld wordt.

Dit zijn maar een aantal recente toevoegingen aan het uitgebreide aanbod van Disney+. Je kijkt er naar interessante documentaires van National Geographic en alle kookprogramma’s van 24Kitchen. Nog heel even en we kunnen ook weer naar een nieuw seizoen van The Bear kijken op 26 juni.

Alles over internet & tv en Ziggo

Kom je er niet helemaal uit of wil je gewoon wat meer informatie? We vertellen je in onze koopadviezen veel meer, zodat je de beste keuze voor jou kan maken. Krijg er informatie over de verschillende internetsnelheiden, de dekking en nog veel meer.